Wetter in NRW: Experte verliert jede Hoffnung – „Der Absturz dauert an“

War es das etwas schon? Nach dem sommerlichen Samstag scheint sich der Frühling nun wieder vollends zu verabschieden. Er hinterlässt uns erneut ungemütliches Wetter in NRW.

Nach einem angenehm warmen und recht sonnigen Wochenende gehen die Temperaturen erneut in den Keller. Doch nicht nur in dieser Woche wirst du ins Frösteln kommen, warnt jetzt ein Wetter-Experte für NRW.

Wetter in NRW wird frostig

Samstag konntest du noch Temperaturen über 20 Grad erleben – doch dürfte das erst einmal das letzte Mal gewesen sein. Diesen Rückschluss zieht Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ mit Blick auf die Wetterkarte. „Nun steht der große Wettersturz bevor“, stellt er erschrocken fest. Es geht 10 bis 15 Grad runter und örtlich kann es sogar Bodenfrost geben und die ein oder andere Schneeflocke fällt vom Himmel. Ende April und der Frühling wird wieder komplett zurückgedrängt.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 8-12 Grad (in höheren Lagen 4-7 Grad), nachts 1 bis -1 Grad (-3)

Mittwoch: 9-12 Grad (5-8), nachts 2 bis -1 Grad (-3)

Donnerstag: 13-16 Grad (9-13), nachts 5-8 Grad

Freitag: 14-18 Grad (10-14), nachts 4-8 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Am Dienstag schafft es der Westen gerade noch auf maximal zwölf Grad. Dabei ist es oft wolkig bis regnerisch und teils sehr windig. In der Nacht zum Mittwoch kommt dann der Frost herangekrochen. Der Mittwoch wird ein Mix aus Wolken und Sonne und es soll überwiegend trocken, aber recht kalt bleiben, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dafür ziehen am Donnerstag erneut Schauer auf, die teils in Gewitter übergehen können. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag wird es etwas wärmer, dafür aber wieder nass.

Düstere Maiprognose

Der leichte Temperaturanstieg zum Wochenende hin dürfte uns allerdings nicht allzu lange erhalten bleiben, enttäuscht Dominik Jung. Denn: „Der Absturz dauert an“. Bis Mitte Mai sollen sich die Temperaturen stets um die 15 Grad einpendeln. Die kalten Luftmassen „lassen nicht locker“, blickt der Meteorologe in den Mai hinein. „Da ändert sich einfach überhaupt nichts.“

Zudem geht es weiterhin wechselhaft zu mit nur kurzen Trockenphasen und immer wieder auftretenden Schauern. „Stabiles Frühlingswetter sieht wahrlich anders aus.“

