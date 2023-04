Wetter in NRW: Experte warnt vor Schnee-Peitsche – hier wird’s noch mal richtig kalt

Nächste Hiobsbotschaft für Frühlings-Fans! Das Wetter in NRW verfolgt im April weiterhin seinen ganz eigenen Plan – und beschert uns in der kommenden Woche noch Mal Unglaubliches!

Nachdem wir am Samstag (22. April) wohl schon annahmen, dass der Frühling endlich eingezogen ist und wir uns zum Teil sogar über fast sommerliche Temperaturen von bis zu 20 Grad freuen konnten, sorgt Wetter-Experte Dominik Jung mit seiner neusten Prognose für lange Gesichter. Denn scheinbar denkt das Wetter in NRW noch gar nicht an den Frühling – und holt stattdessen wieder die Schnee-Peitsche raus!

Wetter in NRW: Winter kehrt zurück

„Der Frühling hat einfach keine Chance“, das ist das traurige Resümee des Meteorologen. Wer also schon die T-Shirts aus dem Schrank gekramt und die Winterjacken und Pullover in den Keller gebracht hat, der muss wohl alles wieder umräumen. Denn noch verlässt uns der Winter nicht vollends.

Stattdessen feiert er sein Comeback. Die gute Nachricht: Darf man sich auf die aktuellen Prognosen verlassen, so ist es lediglich eine Mini-Rückkehr. Doch die wird es in sich haben. Bodenfrost in der Nacht, am Tag Temperaturen unter zehn Grad und in einigen Teilen Nordrhein-Westfalens ist sogar nochmal Schnee möglich – das werden wohl nur die wenigsten von dem April-Ende erwartet haben.

Und auch für den nächsten Monat sieht es bislang alles andere als rosig aus, erzählt Jung: „Die Mai-Prognose ist nochmal deutlich abgestürzt.“ So hält der Mai wohl zunächst nur Temperaturen von maximal 10 bis 15 Grad für uns bereit. Auch deutlich mehr Regen könnte dann auf uns zu kommen.

So wird die kommende Woche

Allgemein soll der Monat Mai verregnet bleiben. Im Nordwesten blühen uns 20 bis 30 Liter Niederschlag, auch Schneeregen in den Gipfellagen könnte im nächsten Monat immer noch ein Thema sein.

Temperaturen der kommenden Woche:

Montag, 24. April: Maximal 9 Grad

Dienstag, 25. April: Temperaturen von bis zu 8 Grad

Mittwoch, 26. April: In der Nacht verbreitet Frost, 8 Grad Höchsttemperatur am Tag

Donnerstag, 27. April: Bis zu 15 Grad

Doch erst mal zurück zur anstehenden Woche: Während das Wetter in NRW uns am Sonntag (23. April) nochmal bis zu 15 Grad bringt, kommt am Montag (24. April) dann schon der Temperaturabsturz. Maximal 9 Grad sind dann drin, gepaart mit Regenschauern und eventuell sogar kurzen Gewittern. Noch kühler geht es dann am Dienstag (25. April) und Mittwoch (26. April) weiter. In Höhenlagen ist dann sogar Schnee möglich. Die Wende dürfte der Donnerstag (27. April) mit bis zu 15 Grad bringen. Hier könnte sich sogar wieder die Sonne zeigen.

„Das wird eine spannende Kiste werden für den Frühling 2023“, ist das Resümee von Wetter-Experte Dominik Jung. Bei wetter.net wird er uns weiter auf dem Laufenden halten, ob der Frühling bald endlich auf Touren kommen wird.