Wetter in NRW: Experte nennt genaues Datum! An diesem Tag kommt’s zum großen Umschwung

Die warmen Temperaturen und sonnigen Stunden am Wochenende in NRW lassen die ersten Frühlings-Gefühle erwachen. Der Grund für die frühsommerlich warmen Temperaturen in Deutschland ist ein Tief zwischen England, Frankreich und Skandinavien, weiß Meteorologe Michael Hoffmann.

Doch laut Hoffmann hängt vieles beim Wetter von einem Teilbereich des Polarwirbels über der Barentssee ab, einem Randmeer des Arktischen Ozeans nördlich von Norwegen. Und dieser könne immer für Überraschungen gut sein. Der Wetter-Experte nennt ein konkretes Datum, an dem der große Umschwung kommen soll.

Wetter in NRW: Experte nennt konkretes Datum

Nach dem Wochenende soll Schluss sein mit dem guten Wetter – zumindest kurz. So sei in der Nacht auf Dienstag und am Tag über der Südhälfte mit einer länger andauernden Niederschlagstätigkeit und einer absinkenden Schneefallgrenze zu rechnen. „Die Temperaturen gehen bis zur Wochenmitte auf +5 bis +10 Grad zurück“, sagt Hoffmann voraus. Aber: Am Mittwoch könne eine länger andauernde Sonnenscheindauer bis +14 Grad möglich sein.

Doch wann kommt der richtig große Umschwung? Laut dem Meteorologen Ende April – genauer gesagt am 27. April. So berechneten die Amerikaner, die Europäer und auch das deutsche Vorhersage-Modell ab dann eine grundlegende Wetterumstellung.

Anderes Wetter im Mai

Der Grund: Die Veränderung des Polarwirbels. Aktuell bestehe dieser noch aus zwei kleineren Aktionszentren – einer über der Barentssee und ein weiterer über dem östlichen Sibirien. Bis zum 27. April sollen sich diese Zentren jedoch verlagern. „Mitverantwortlich für die Verschiebung sind zwei Hochdruckgebiete, welche über Kanada und über Sibirien den Polarwirbel in die Zange nehmen“, erklärt der Wetter-Experte. Durch die Veränderung werde der Weg für eine andere Wetterentwicklung im Mai frei.

So könnten laut Hoffmanns Prognosen die Temperaturen bis Ende April auf +14 bis +18 Grad und örtlich bis +20 Grad ansteigen. Die große Entwarnung: „Die Kaltluftzufuhr zum Beginn der neuen Woche ist also nur eine vorüberziehende Erscheinung“.

Wetter in NRW: Es gibt verschiedene Szenarien

Weiter gebe es für Mai zwei Entwicklungsmöglichkeiten. Zum einen könne der Polarwirbel sich zentrieren, die kalten Luftmassen würden sich an den Polarkreis zurückziehen und in Europa für eine „von der atlantische Frontalzone dominierte Großwetterlage“ sorgen. Das bedeute dann ein unbeständiges Mai-Wetter.

„Der Wind frischt phasenweise böig auf und die Temperaturen pendeln sich auf +17 bis +23 Grad ein. Spielt die Sonne eine Rolle, so können sommerliche +25 Grad ermöglicht werden“, prognostiziert Wetter-Experte Hoffmann. Komme es zu länger andauerndem Regen, orientierten sich die Werte mehr an der +15 Grad-Marke.

Zum anderen könne sich die übrige Kaltluft bei einem Polarhoch zu einem Cluster bilden, das halte der Meteorologe aber für wenig wahrscheinlich. Vielmehr sei eine „frühlingshaft unbeständiger Wettercharakter in den ersten Mai-Tagen eine sehr wahrscheinliche Wetterentwicklung“. So würden die Temperaturen nur in der Zeit zwischen dem 24. und 27. April absteigen. „Nachfolgend bestätigt sich der ansteigende Temperaturtrend der letzten Tage.“