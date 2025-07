Duisburg: Frau hört Geräusch aus geparktem Auto – was sie findet, bricht ihr das Herz

Die Hitze macht Mensch und Tier aktuell schwer zu schaffen. Gerade Autos können sich bei den Temperaturen über 30 Grad gerne mal richtig heftig aufheizen. Nicht ohne Grund wird deshalb alle Jahre wieder davor gewarnt, Kinder und Tiere alleine im Wagen zurückzulassen – und sei es nur für wenige Minuten. Auch in diesem Jahr ging eine entsprechende Warnung wieder um (DER WESTEN berichtete).

Dennoch kommt es trotz aller Warnungen immer wieder vor, dass sich Autofahrer an diese Appelle nicht halten und Kind, Haustier und Co. im Auto zurücklassen. In einem Fall aus Duisburg hatte sich eine Katze aber jetzt wohl aus Versehen ins Wageninnere verlaufen …

Duisburg: Frau hört Geräusche aus Auto

Am Dienstagmorgen (18. Juni) hielt eine Frau in der Hans-Sachs-Straße in Duisburg-Obermarxloh vor einem geparkten Auto an, weil sie ein lautes Miauen daraus vernommen hatte. Ein Blick bestätigte den schlimmen Verdacht: Unter dem Autoreifen lugte ein kleines Katzenbaby hervor.

Die Passantin fackelte nicht lange und alarmierte die Polizei, die umgehend ausrückte. „Vor Ort staunten sie nicht schlecht“, heißt es jetzt in einer Mitteilung der Beamten. Denn tatsächlich blickte ihnen ein kleines schwarzes Kätzchen entgegen, das sich wohl in den Motorraum des geparkten Wagens verlaufen hatte.

Katze landet im Tierheim Duisburg

Aus eigenem Willen wollte das Katzenbaby zunächst nicht aus seinem Versteck hinauskommen. Erst mit gutem Zureden und ein wenig Locken soll es den Polizisten aus Duisburg gelungen sein, das scheinbar herrenlose Kätzchen unversehrt zu befreien.

Auch wenn die Beamten die kleine Samtpfote am liebsten selbst behalten hätten und sie zunächst mit auf die Wache nahmen, verständigten sie das Tierheim Duisburg. Bis die Tierpfleger eintrafen, versorgten sie das Kätzchen allerdings fürsorglich. Im NRW-Tierheim wurde der Katzen-Nachwuchs weiter versorgt und untersucht. Ob das Kitten schon bald auf der Vermittlungsseite des Tierheims Duisburg auftauchen wird, bleibt abzuwarten.