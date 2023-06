Wetter: Schluss mit lustig! Experte warnt vor Epizentrum in NRW – „Richtig fetter Brummer“

Unwetter-Alarm in NRW! Bislang hat sich der Sommer im Juni von seiner besten Seite gezeigt. Bei Werten zwischen 25 und 30 Grad, trübte in den letzten Wochen kaum ein Wölkchen den NRW-Himmel. Regen? Fehlanzeige!

Doch damit ist in dieser Woche Schluss. Ab Dienstag (20. Juni) nimmt das Wetter in NRW mächtig Fahrt auf. Im Verlauf der Woche wird es dann streckenweise richtig turbulent. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits vor schweren Gewittern mit Starkregen. Es könnte extreme Ausmaße erreichen!

Wetter in NRW: Erste Unwetter bereits am Dienstag

Es ist eine üble Mischung, die uns ab Dienstag in NRW blüht. Nach Angaben von Dominik Jung ist vorerst Schluss mit der trockenen Hitze der Vorwochen. Stattdessen erwartet uns laut dem Wetter-Experten ein „schwülwarmes Geplörre“. Und das birgt bekanntlich Gewittergefahren.

Und tatsächlich: Die ersten Schauer und Gewitter der Woche sollen NRW bereits in der Nacht auf Dienstag heimsuchen. Den DWD-Meteorlogen zufolge musst du teilweise sogar mit Starkregen und Hagel rechnen. Am Nachmittag drohen dann Unwetter mit schweren Sturmböen. Doch das ist nur der Vorgeschmack für das, was im Verlauf der Woche noch auf uns zukommt.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in NRW:

Dienstag: 26 bis 31 Grad, nachts 19 bis 16 Grad

Mittwoch: 26 bis 29 Grad, nachts 18 bis 13 Grad

Donnerstag: 23 bis 26 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Wetter-Experte warnt: „Richtig fetter Brummer“

Nachdem sich die Wetterlage am Mittwoch etwas beruhigen soll, erwartet uns am Donnerstag dann ein Unwetter, das sich gewaschen hat. Beim Anblick der Wetterkarte spricht Dominik Jung („wetter.net“) von einem „richtig fetten Brummer“, dessen Epizentrum vom Süden des Landes bis ins Ruhrgebiet ragen soll. Das Problem: „Der Gewitterkomplex zieht nur sehr langsam von Ort und Stelle“, prognostiziert der Meteorologe. In der Folge könnten lokal begrenzt bis zu 90 Liter Starkregen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit herunterkommen. Auch der DWD spricht von möglichen extremen Unwetter-Ereignissen.

Nach der Unwetterlage soll am Freitag wieder Zeit zum Luftholen sein. Der Tag soll mit Werten um 22 Grad zur Abwechslung deutlich kühler werden. Richtung Wochenende sollen die Temperaturen wieder steigen, bevor das trockene Sommerwetter zu Beginn der nächsten Woche wieder zurückkehren soll.