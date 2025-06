Hitze-Sommer 2025 in NRW besiegelt? Wetter-Experte baff! „Wer hätte das gedacht“

Der Juni ist in NRW und anderen Teilen Deutschlands wechselhaft gestartet. Zum Teil war es auch relativ kühl. Deshalb gab es „hier und da den großen Abgesang auf den Monat“, erklärt Wetter-Experte Dominik Jung in einem Video von „wetter.net„.

In der zweiten Monatshälfte hat sich das Blatt dann allerdings doch nochmal gewendet. „Es könnte sogar einer der zehn wärmsten Junimonate werden, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 19981“, so der Experte. „Wer hätte das Anfang Juni noch gedacht?“, fragt er in seinem Video. Doch ist der Hitze-Sommer 2025 damit besiegelt?

Wetter in NRW: Siebenschläfer gibt Auskunft

Am 27. Juni ist der Siebenschläfertag, welcher laut einer Bauernregel Auskunft über das Wetter der darauf folgenden sieben Wochen gibt. „Wie das Wetter sich am Siebenschläfer verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt“, heißt es beispielsweise in einem Sprichwort.

In NRW soll es laut Wetter-Experte Dominik Jung an diesem Tag „sommerliches Wetter“ geben. Doch wird es die nächsten sieben Wochen so bleiben?

Experte gibt Prognose ab

Der Wetter-Experte erklärt, dass die Temperaturen in NRW am Samstag nochmal deutlich anziehen. Demnach könne man mit Temperaturen von bis zu 30 Grad rechnen. Ähnlich sieht es dann auch am Sonntag aus.

Am Montag steigen die Temperaturen laut Prognose auf bis zu 35 Grad in NRW. Am Dienstag könnten in einigen Teilen Deutschlands sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden. Wie das Wetter in NRW in den folgenden Wochen aussieht, bleibt allerdings abzuwarten. Sonnenanbeter müssen sich also gedulden, aber so wie es scheint dürfte einem Besuch im Freibad oder einer Eisdiele – zumindest vorerst – nichts im Wege stehen.