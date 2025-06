NRW steckt in „extremer Hitzeblase“ – Wetter-Expertin warnt eindringlich

Auf Deutschland kommt auch in den nächsten Tagen wieder einiges zu – die Achterbahnfahrt beim Wetter nimmt weiterhin kein Ende. Nachdem am Donnerstag (26. Juni) erst Unwetter einige Teile Deutschlands in den Fängen hatten und Experten sogar vor Tornados warnten (mehr dazu hier >>>), blickt man auch in NRW gebannt auf die Wetter-Vorhersagen der nächsten Tage.

Und die prophezeien jetzt Ungemach! Denn laut Wetter-Expertin Kathy Schrey vom Kanal „wetter.net“ rollt wieder eine Hitze-Welle auf Deutschland zu. Und gerade NRW wird davon schwer getroffen.

NRW knackt 35-Grad-Marke

Bis zu 40 Grad könnten uns in Deutschland aufgrund der „extremen Hitzeblase“, in der wir laut Schrey ab dem Wochenende (28. und 29. Juni) feststecken, drohen. Auch in NRW könnte es mit 36 Grad brutal heiß werden.

Schrey skizziert sogar noch ein düsteres Bild und sprich von einer „Wärmebelastung“, die vor allem am Sonntag stark werden soll. „Besonders die UV-Strahlung ist extrem – Schutz ist jetzt unverzichtbar!“, warnt die „wetter.net“-Expertin jetzt eindringlich. Doch wie geht es die nächsten Tage weiter?

Es wird richtig heiß!

Zunächst gibt es in NRW in der Nacht zum Freitag (27. Juni) eine Beruhigung der Wetterlage. Die Temperaturen bleiben bei angenehmen 25 Grad, tagsüber könnte noch laut dem Deutschen Wetterdienst noch der ein oder andere Schauer drohen.

Doch schon am Samstag schlägt dann erneut die Hitze und soll uns bis zum Anfang der neuen Woche merklich erhalten bleiben. „Die Hitze-Blase baut sich dramatisch auf!“, wird Kathy Schrey deutlich. Nicht nur am Sonntag, auch in der ersten Juli-Woche dürften wir dann mächtig ins Schwitzen geraten. Noch mehr Infos zur aktuellen Wetter-Lage erhältst du bei wetter.net >>>.