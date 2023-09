Wetter in NRW reißt Anwohner aus dem Schlaf – HIER geht heute die Post ab

Rumms. Das Spätsommer-Wetter der vergangenen Tage hat sich in der Nacht von Montag (11. September) auf Dienstag mit einem gehörigen Knall in NRW verabschiedet (mehr hier). Landesweit rissen kräftige Gewitter die Menschen aus dem Schlaf. Danach kam einiges an Regen herunter.

In den Morgenstunden hat sich die Wetterlage vielerorts beruhigt. Die teilweise kräftigen Gewitter zogen Richtung Nordwesten ab. Im Verlauf des Vormittags sollte es dann auch der äußerste Zipfel Ostwestfalens überstanden haben. Doch die Atempause währt nicht lange. Schon am Nachmittag rollt die nächste kräftige Unwetterfront an.

Wetter in NRW: HIER geht mächtig die Post ab

So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag erneut vor starken Gewittern mit Starkregen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit, die ab dem späten Nachmittag vom Südwesten über NRW rollen. Besonders heftig soll es die Südosthälfte des Landes treffen.

Hier drohen nach DWD-Angaben lokal und eng begrenzt unwetterartige Starkregenfälle mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Dazu musst du mit beinahe Tischtennisball-großen Hagelkörnern rechnen und Sturmböen von bis zu 100 km/h. Auch Dominik Jung ist sich sicher, dass es ab Dienstagnachmittag noch einmal „ordentlich scheppern“ wird.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 18 bis 22 Grad, nachts 11 bis 5 Grad

Donnerstag: 20 bis 24 Grad, nachts 12 bis 7 Grad

Freitag: 22 bis 26 Grad, nachts 15 bis 8 Grad

Sommer-Wetter kämpft sich zurück

Doch der Wetterexperte („wetter.net“) staunt auch über den langen Atem der Sommerverlängerung in diesem Jahr. Zwar wird von der Hitze der letzten Tage am Mittwoch nur noch wenig zu spüren sein. Doch Richtung Wochenende kehrt der Spätsommer tatsächlich noch einmal zurück.

So klettern die Temperaturen in Teilen des Landes am Freitag schon wieder über 25 Grad. Am Wochenende geht es dann schon wieder Richtung 30-Grad-Marke. Der Spätsommer legt also Mitte dieser Woche nur eine kurze Pause ein und beweist danach weiterhin einen äußerst langen Atem.