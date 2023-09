Wetter in NRW: Gewitter, Starkregen und Sturm – HIER kracht es schon heute gewaltig

Das Wetter in NRW hat in den letzten Tagen richtig Freude gemacht. Ganz viel Sonnenschein mit Temperaturen, die bis zur 30-Grad-Marke gingen. Das nutzten viele Menschen aus NRW, um das Wochenende an den großen Seen im Westen zu verbringen.

Oder aber auch um noch die letzten Tage im Freibad zu genießen, bevor die Saison dann offiziell am gestrigen Sonntag (10. September) zu Ende gegangen ist. Jetzt merkt man aber, dass es immer schwüler wird und dass wir uns wohl bald auf Gewitter, Starkregen und Sturm einstellen müssen. In diesen Regionen in NRW könnte es heute schon gewaltig krachen.

Wetter in NRW: Hier droht heute Gewitter

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) befindet sich NRW unter einem Hochdruckeinfluss. Dabei dominiert eine heiße Luftmasse, die uns am Montag (11. September) im Westen besonders hohe Temperaturen beschert (29 bis 32 Grad). Diese heiße Luftmasse wird gegen Abend nach und nach auf den Nordwesten überziehen und das führt zu einem Wetterwechsel.

Daher wird es am Montag (11. September) gegen späten Abend zwischen dem westlichen Münsterland und der Eifel mit einer geringen Wahrscheinlichkeit zu ersten Gewittern kommen. Dazu soll es Starkregen um die 20 l/qm, kleinkörnigen Hagel und stürmische Böen um 70 km/h aus Südwest bis West geben.

In der Nacht auf Dienstag (12. September) verstärkt sich die Gewitterwahrscheinlichkeit und soll mit zunehmender Wahrscheinlichkeit und Intensität nordöstlich auftreten. Bis zum Dienstagvormittag herrscht im Nordwesten und Norden ein geringes Unwetterrisiko. Es könnte aber heftiger Starkregen mit Mengen um 30 l/qm in kurzer Zeit auftreten, sowie Sturmböen um 85 km/h. Die Temperaturen bewegen sich am Dienstag in NRW zwischen 24 und 28 Grad.

Wetter in NRW: Dann wird es ungemütlich

Am Dienstagnachmittag (12. September) soll es dann laut DWD zu erneut auflebenden Gewitteraktivitäten kommen. Das heißt, dass dann teils starke Gewitter mit Starkregen von 15-25 l/qm in kurzer Zeit, sowie stürmische Böen um 70 km/h aus Südwest wahrscheinlich sind.

Dabei kann es lokal und eng begrenzt auch zu heftigem Starkregen zwischen 25-40 l/qm in kurzer Zeit oder sogar zu 30-60 l/qm in mehreren Stunden kommen. Dazu soll es größeren Hagelschlag mit 2-3 cm großem Hagel und schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h geben. In der Nacht zu Mittwoch (13. September) sollen die Schauer und Gewitter nachlassen. Tagsüber wird es am Mittwoch wohl mäßig warm, bei Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad.