Wetter in NRW: Wilde Prognose! Experte baff – „Auweia“

Sonne satt, Temperaturen über 30 Grad und kein Wölkchen am Himmel. Das Wetter hat uns in NRW ein wahres Traum-Wochenende beschert. Auch am Montag (11. September) geht der Spätsommer noch einmal in die Verlängerung.

Noch ein Mal können wir uns auf Freibad-Wetter einstellen, bevor Richtung Abend hin die ersten Schauer und Gewitter im nördlichen NRW aufziehen. Am Dienstag drohen dann laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) landesweit kräftige Gewitter mit unwetterartigen Regenfällen (mehr hier). Dabei gehen die Temperaturen gehörig in den Keller. Doch eine neue Prognose macht Hoffnung.

Wetter in NRW: Überraschende Prognose – „Auweia“

Eine Woche lang hat uns das Wetter in NRW mächtig verwöhnt. Am Dienstag folgt der große Knall. Bei schwülwarmen Temperaturen entladen sich dann zahlreiche Gewitter im Land. Tags darauf beruhigt sich die Lage wieder. Doch ist es auch vorerst vorbei mit der sommerlichen Herrlichkeit.

Nur noch mit Mühe schaffen es die Temperaturen über die 20-Grad-Marke. Doch so leicht gibt der Spätsommer offenbar nicht auf – zur Überraschung von Dominik Jung: „Auweia“, entfährt es den Wetter-Experten beim Blick auf die Prognosen der kommenden Wochen. Denn nicht nur soll es Richtung kommendes Wochenende wieder deutlich wärmer werden, auch bei den ersten Herbst-Prognosen staunt der Meteorologe Bauklötze.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 24 bis 28 Grad, nachts 16 bis 13 Grad

Mittwoch: 20 bis 22 Grad, nachts 11 bis 6 Grad

Donnerstag: 20 bis 23 Grad, nachts 13 bis 7 Grad

Kommt jetzt auch noch der goldene Oktober

So soll nicht nur der September deutlich zu warm ausfallen (bis zum Wochenende 3,0 Grad wärmer als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre). Auch für den Oktober berechnen die Meteorologen Abweichungen von durchschnittlich bis zu 2 Grad gegenüber dem Klimamittel der letzten 30 Jahre.

„Das ist eine ordentliche Abweichung“, analysiert Dominik Jung („wetter.net“) die Prognosen des amerikanischen Wettermodells. Nach der September-Hitze könnten uns also auch ein ungewöhnlich warmer Oktober bevorstehen: „Das riecht so ein bisschen nach goldenem Oktober“, so der Wetter-Experte, der betont: „Details müssen wir natürlich noch abwarten.“