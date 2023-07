Wetter in NRW: Experte mit unschöner Prognose – „Da muss man vorsichtig sein“

Das Wetter in NRW macht derzeit nicht, was einem die sogenannten Hundstage versprechen. Denn die Hundstage sind eine alte Bauernregel und läuten ab dem 23. Juli eigentlich die zweite Hochsommerperiode ein. Diese tropische Phase dauert bis zum 23. August an und verspricht normalerweise sehr heiße Tage in Mitteleuropa. Für die kommende Woche scheint sich die Bauernregel allerdings nicht zu bestätigen.

Denn die aktuelle Woche ist eine der kühlsten Wochen seit Beginn der Sommerferien. Laut Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ wird diese Woche sehr wechselhaft und ziemlich herbstlich. Wie genau die Temperaturen werden und ob wir uns lieber einen Regenschirm einpacken müssen oder sogar vor Blitz und Donner in Acht nehmen müssen, verrät uns ein Blick auf den heutigen Montag (24. Juli) und den kommenden Dienstag (25. Juli).

Wetter in NRW: Es drohen schwere Gewitter

Am Montag (24. Juli) drohen schwere Gewitter in NRW. Zum Teil gibt es auch Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. „Da muss man vorsichtig sein“, rät der Wetter-Experte. Die Temperaturen halten sich um die 19 Grad und die Gewitter werden durch eine schwülwarme Luft ausgelöst. Für alle die mal wieder entspannt und ohne Schwitzen schlafen wollen, hat der Meteorologe Dominik Jung eine gute Nachricht. Denn in der kommenden Nacht werden in NRW angenehme 10-12 Grad erwartet.

Am morgigen Dienstag (25. Juli) wird es dann auch wieder richtig kühl in NRW. Denn die Temperaturen bewegen sich laut dem Wetterexperten Dominik Jung zwischen 19 und 20 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Zu den kühleren Temperaturen wird es wieder Regenschauer geben und es wird im Allgemeinen sehr windig. Es wird also relativ unangenehm bei dem Start der Hundstage. Mit den Worten vom Wetter.net-Experten: „Die Hundstage brennen in diesen Tagen auf extremer Sparflamme“.

