„Meine Güte, was ist denn jetzt los?“, fragt Meteorologe Dominik Jung erstaunt mit Blick auf die Wetterkarte. So etwas hat er zuletzt im Frühling gesehen. Was braut das Wetter in NRW denn da wieder zusammen?

Dieses ungewöhnliche Phänomen tauft der Experte auf den Namen „Streuselkuchen-Wetter“. Was es damit auf sich hat und was das für NRW bedeutet, liest du hier.

Wetter in NRW: „Streuselkuchen“-Phänomen ist nicht so süß, wie es klingt

Das „Streuselkuchen-Wetter“ ist wieder da, verkündet Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Nein, das ist keine Wetterkarte von April oder Mai. Nein, diese ist für Montag (24. Juli), betont er. Darauf sind kleine blaue Kleckse beziehungsweise Streusel zu sehen. Das sind Schauer.

„Das Aprilwetter wird zurückkehren und das mitten im Juli“, meldet der Experte. Schon am Freitag (21. Juli) macht sich das bemerkbar. Bereits ab Mittag ziehen vereinzelt Schauer und Gewitter von Westen kommend über NRW. Mit dabei Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter und teils stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde.

Regen, Gewitter und Sturm im Anmarsch

Zum Abend hin ziehen die Gewitter wieder Richtung Osten ab und die Wetterlage scheint sich vorübergehend zu beruhigen. Doch am Sonntag (22. Juli) wieder das gleiche Spiel: gebietsweiser Regen und in Hochlagen erneut stürmische Böen.

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 20-23 Grad (im Bergland 16-19), nachts 9-12 Grad (in der Eifel 6)

Samstag: 20-24 Grad (16-19), nachts 13-16 Grad (11)

Sonntag: 20-23 Grad (16-19), nachts 14-17 Grad (12)

Montag: 20-23 Grad(17-20), nachts 9-13 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Und auch am Montag musst du erneut mit Regen, Schauern, Gewittern und starken Böen rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Und das könnte die kommenden Tage genauso weitergehen. Im Westen sieht es „ziemlich nass“ aus, meint Jung mit Blick auf die Regensummen bis zum Ende des Monats. Beinahe jeder Tag wird ein Gemisch aus Sonne, Wolken und vereinzelten Gewittern.

