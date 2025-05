Wetter in NRW: Expertin schlägt Hände überm Kopf zusammen! „Gesundheitsgefährend“

Frühlings- und Sommerfans haben lange drauf gewartet – endlich hat das Wetter in NRW voll aufgedreht und beschert uns angenehme Temperaturen und unzählige Sonnenstunden.

Doch das birgt in dieser Woche gerade auch Gefahren, wie Kathy Schrey vom Wetter-Kanal „wetter.net“ jetzt im neuesten Youtube-Video von Mittwochabend (14. Mai) offenbart. Vor allem vorbelastete Menschen sollten sich gerade in NRW jetzt gut vorbereiten.

Wetter in NRW birgt große Gefahren

Eigentlich ist es bislang nur in den Sommermonaten weit verbreitet gewesen, dass die Waldbrandgefahr stieg. Aber in diesem Jahr werden die wärmeren Temperaturen auch bereits im Mai zur akuten Gefahr, wie die Wetter-Expertin jetzt alarmiert.

Das ist allerdings gerade nicht das einzige Problem in NRW. Denn gerade die Ozon-Konzentration in Verbindung mit der UV-Belastung ist geradezu „gesundheitsgefährdend“. Da kann auch nur Schrey die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Vor allem vorbelastete Menschen sollten sich laut der Expertin jetzt in Acht nehmen – und das bereits am Donnerstag (15. Mai).

SO geht’s beim Wetter weiter

Als wäre das alles noch nicht genug, kommt dann sogar noch ein Übel hinzu: Auch der Gräserp0llenflug soll laut Schreys Angaben am Donnerstag im Westen „extrem“ sein. Auch am Freitag sei da noch keine Entspannung in Sicht.

Immerhin: Vor Regenwetter muss man sich in NRW erst mal nicht fürchten. Bei konstant 18 bis 22 Grad ist vom Sommerabschied noch längst keine Rede. Was das Wetter in NRW sonst noch bereit hält und wie es weiter geht, das erfährst du im aktuellen Video von „wetter.net“ >>>.