Wetter in NRW spielt jetzt komplett verrückt: „Was für wilde Tage“

Der Wetter-Gott scheint derzeit fleißig an seinen Fäden zu ziehen – und das, was er in den nächsten Tagen serviert, könnte die ein oder andere Überraschung für das Wetter in NRW bereithalten.

Eines ist sicher: Der Winter kündigt sich mit aller Macht an und die Temperaturen werden bald in den Keller rauschen. Wird der Schlitten also doch noch ausgepackt?

Wetter in NRW: Temperaturen gehen auf Talfahrt

Eine Kaltfront hat sich kürzlich ihren Weg durch NRW gebahnt, und was sie hinterließ, waren nicht nur Sturmböen und starke Windmassen, sondern auch geschlossene Tierparks und jede Menge Menschen, die sich lieber in ihren warmen vier Wänden verkriechen wollten (>>> wir berichteten).

Doch nach den „orkanartigen Böen“ – so bezeichnet sie der Wetterexperte Dominik Jung – geht es noch weiter. Und das Ende dieser Wetter-Achterbahn? Noch nicht in Sicht! Denn auch wenn die Frühwerte am Dienstagmorgen vielerorts schon im Minusbereich lagen, war das erst der Anfang!

Denn „es wird noch deutlich weiter nach unten gehen“, so der Wetter-Experte. Und was das bedeutet? Eine Prognose, die Kopfzerbrechen bereitet: Die Vorhersagen sind völlig unterschiedlich! Die eine sagt „bis -10 Grad“, die andere „höchstens Plusgrade“. Das hat selbst Jung überrascht, denn „da kann man fast nur noch raten“. Es bleibt spannend, wohin das Wetter im Januar wirklich führen wird!

Aber keine Panik, das Wetter der nächsten Tage lässt sich immerhin noch ein wenig anpeilen. Am Dienstag erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 5 und 7 Grad, im Bergland bleibt es mit 0 bis 3 Grad eisig. Tiefere Lagen könnten mit Schneeregen rechnen. Doch der wahre Nervenkitzel wartet in der Nacht zu Mittwoch: Die Straßen könnten glatt werden! Also Augen auf im Verkehr und fest die Winterreifen anziehen! Es wird frostig, mit Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad.

Wetter in NRW: Kälte, Schnee und Glätte – Vorsicht im Verkehr

Doch das ist noch nicht alles! Der Mittwoch bringt im Süden Deutschlands warme Luft, während in NRW der Winter weiter zubeißt. Schnee ist durchaus möglich – bis zu 10 bis 20 Zentimeter! Kein Wunder also, wenn der Verkehr ins Stocken gerät und das winterliche Chaos Einzug hält. Es wird spannend, ob der Wochenstart durch Schneemassen wirklich zur Herausforderung wird!

Der Freitag bringt Temperaturen um 0 bis 1 Grad, doch zumindest bleibt es trocken. Am Wochenende sinken die Werte dann noch weiter und auch Schneeschauer könnten uns begleiten. Winterstimmung garantiert – und das ohne Schnee aus der Kiste. Also, was bleibt, ist klar: Es wird kalt und ungemütlich, also auf jeden Fall warm einpacken!

„Was für verrückte Tage“, betont da selbst Dominik Jung, denn die nächsten Tage versprechen ein wildes Wetter-Spiel. Und der Experte (wetter.net) ist sich sicher: Schnee und Regen sind auf dem Weg! Also besser vorsichtig fahren und unbedingt Regenschirm und Schal griffbereit halten!