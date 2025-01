Wetter in NRW: Plötzlich Mega-Gefahr – Experten warnen vor brisanter Lage

Das Wetter in NRW nimmt uns Anfang des Jahres auf eine rasante Achterbahnfahrt. Nach dem stürmischen Jahresbeginn rauschen die Temperaturen zum Wochenende mächtig in den Keller.

Schon am Donnerstag (2. Januar) fielen die ersten Schneeflocken in höheren Lagen und sorgten für Rodelspaß in der Eifel. Am Freitag gehen die Schneefälle weiter mit entsprechender Glätte auf den Straßen. Richtig gefährlich wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dann aber erst am Wochenende.

Wetter in NRW: Schnee auch im Tiefland!

Es wird richtig kalt in NRW. Am Freitag fallen die Temperaturen gen Abend selbst in tieferen Lagen Richtung Gefrierpunkt. Dadurch sinkt die Schneefallgrenze immer weiter ab. Durch Schneematsch und überfrierende Nässe müssen Autofahrer mit glatten Straßen rechnen.

Am Samstag schaffen es das Thermometer in NRW nur noch mit Mühe über den Gefrierpunkt. Weil laut DWD aber erst in der zweiten Nachthälfte mit Schnee zu rechnen ist, setzt die Glättegefahr erst dann ein. Ganz anders sieht es dann am Sonntag aus.

Experten warnen vor großer Gefahr

Dann weht nämlich plötzlich ein ganz anderer Wind in NRW. Denn von Westen her strömen warme Luftmassen ins Land. Dadurch steigen die Temperaturen merklich an. Im Übergang zwischen den warmen und kalten Luftmassen droht dann, insbesondere im Bergland, Glatteis-Gefahr durch Eisregen!

Vorhersage für das Wetter in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 1 bis 3 Grad (Bergland bis -4 Grad), nachts -1 bis -5 Grad

Sonntag: 6 bis 10 Grad, nachts 6 bis 2 Grad

Montag: 11 bis 14 Grad, nachts 6 bis 4 Grad

Die Gefahr soll zwar nicht lange andauern. Doch wer von dem gefrierenden Regen überrascht wird, sollte extrem vorsichtig sein!

Danach heißt es allerdings kurzzeitig entspannen. Denn die Temperaturen schießen in ungeahnte Höhen. Am Montag kratzt das Thermometer sogar an der 15-Grad-Marke. Doch der Wärmeberg ist nur von kurzer Dauer. Schon am Dienstag soll das Wetter in NRW wieder merklich kälter werden – mit entsprechender Glättegefahr auf den Straßen.