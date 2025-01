Sturm-Wetter in NRW: Bäume legen Bahn-Verkehr lahm ++ Zoos müssen schließen ++ Dringende Warnung!

Das Wetter in NRW fährt Achterbahn! Nachdem der Sonntag (5. Januar) noch mit einer flächendeckenden weißen Schneedecke begonnen hatte und zum Rodeln oder Schneemannbauen einlud, schossen am Montag die Temperaturen regelrecht in die Höhe. Doch die Temperaturen um 15 Uhr laden keineswegs zu einem gemütlichen Frühlingsspaziergang ein.

Ein Sturm mit teils orkanartigen Böen prägt am Montag das Wetter in NRW. Die Folgen sind teils gravierend. Blockierte Bahngleise, beschädigte Häuser und Autos, geschlossene Parks – und Städte, die an ihre Bürger appellieren, am besten zu Hause zu bleiben. Über die Auswirkungen des Sturms berichten wir hier in einem News-Blog.

+++ Hier den News-Blog zum Sturm-Wetter in NRW aktualisieren +++

Grüner Zoo Wuppertal geschlossen – zunächst auch am Dienstag

16.43 Uhr: Nach dem Wildpark in Düsseldorf (siehe unten) sieht sich auch der Grüne Zoo Wuppertal zur Schließung gezwungen. Schon jetzt steht fest, dass der Zoo auch am Dienstag (7. Januar) erst einmal geschlossen bleibt. Bevor Besucher die Anlage betreten können, müssten zunächst mögliche Sturmschäden begutachtet werde.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Verzögerungen bei der Rheinbahn

16.33 Uhr: Die Rheinbahn in Düsseldorf weist ihr Fahrgäste per Anzeigetafeln und Durchsagen darauf hin, dass es durch das Sturm-Wetter in NRW zu Verspätungen kommen könne. Insbesondere in den Außenbezirken sei zu befürchten, dass Bäume oder Äste in die Oberleitung stürzen. Auf der Strecke der U76 sei das schon passiert.

Sturm-Wetter in NRW legt weitere Bahn-Linien lahm

16.19 Uhr: Nach der RB52 (siehe unten) sind jetzt zwei weitere Bahn-Linien von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Zwischen Herchen und Eitorf ist ein Baum in die Oberleitung gestürzt. Betroffen sind die Linien RE9 (Aachen-Köln-Siegen) und S12 (Au/Sieg-Flughafen Köln/Bonn-Horrem-Düren).

Sturm-Einsatz in Dortmund

15.47 Uhr: In Dortmund ist die Feuerwehr zum Harenberg-Hochhaus am Hauptbahnhof ausgerückt. In großer Höhe sind Teile gesichtet worden, die herabstürzen könnten. Doch mehr als ein Absperren des Gefahrenbereichs war zunächst kaum möglich. Der Sturm war so heftig, dass die Feuerwehrleute kaum die Helme auf den Köpfen behalten können. Gegen 16.12 Uhr fuhren sie dann doch die Drehleiter aus und es gelang den Einsatzkräften, ein loses Bauteil zu bergen.

Sturm-Wetter in NRW: In Dortmund ist die Feuerwehr am Harenberg-Hochhaus im Einsatz. Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Stadt Köln mit dringender Warnung

15.45 Uhr: Die Stadt Köln warnt die Bevölkerung davor, ins Freie zu gehen. In der Mitteilung heißt es: „Es können Bäume umstürzen und Äste abbrechen. Die Stadt Köln bittet daher die Bevölkerung, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden.“ Des Weiteren behalte man sich vor, städtische Anlagen und einzelne Friedhöfe kurzfristig zu schließen.“

+++ Wetter in NRW: Experte prophezeit Ungemach – „Da geht’s ordentlich zur Sache“ +++

Sturm-Wetter in NRW: Baum stürzt auf Bahnlinie

15.35 Uhr: Die Bahn-Strecke zwischen Hagen Hbf und Hagen-Oberhagen ist gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist durch das Sturm-Wetter in NRW ein Baum auf die Strecke gestürzt. In der Folge kommt es bei den Zügen der Linie RB52 zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen. Wie lange die Sperrung andauert, ist unklar.

Gegenstände fliegen auf Autobahnen herum

14.49 Uhr: Die Autobahnen A560 (bei Hennef) und A1 (bei Remscheid) mussten mehrfach gesperrt werden. Wiederholt blockierten Gegenstände, die der Sturm umherwirbelte, die Fahrbahnen.

Wildpark Düsseldorf schließt früher

12.59 Uhr: Das Sturm-Wetter in NRW hat zur Folge, dass der Sturm Düsseldorfer Wildpark am Montag ab 13 Uhr aus Sicherheitsgründen geschlossen bleibt. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit.

Wetterdienst warnt vor schweren Sturm-Böen

12.06 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab Montagmittag teils schwere Stürme, die zunächst vor allem im Westen von NRW auftreten. Ab dem Nachmittag treten demnach auch bis in den Osten teils schwere Sturmböen auf. Im Bergland seien auch orkanartige Böen mit über 100 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen. Am Abend schwäche sich der Wind aus Westen kommend allmählich ab.

Mehr News:

Der DWD rechnet mit ungewöhnlich milden Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühle es aber auf 3 bis 5 Grad ab, im Bergland könnte es bei bis zu minus 1 Grad auch Schnee und Glätte geben.

(mit dpa)