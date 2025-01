Sturm-Chaos in Bochum: Mann verletzt ++ Briefträgerin entgeht knapp Katastrophe

Viele Städte in NRW hatte der Sturm am Montag fest im Griff. Umgestürzte Bäume auf Autos, Straßen, Häusern und Bahngleisen, gesperrte Autobahnen und Zoos, Zug-Ausfälle bei Deutsche Bahn, Rheinbahn & Co… Vielfach blieb es bei Sachschäden. In Bochum allerdings wurde ein Mann verletzt – und um Haaresbreite wäre es zu einer Tragödie gekommen.

Wie die Feuerwehr Bochum am Montagabend (6. Januar) berichtete, bescherte der massive Sturm den Einsatzkräften bis 20.30 Uhr fast 90 Einsätze. Ab 14.10 Uhr standen die Notruf-Telefone kaum noch still. In den meisten Fällen stürzten Bäume um oder es wurden Äste abgerissen. Einen älteren Herrn habe es jedoch heftiger erwischt.

Bochum: Sturmböe reißt Mann um – Baum stürzt auf Postbotin

Der Mann wurde auf der Viktoriastraße in der Innenstadt von Bochum durch eine Sturmböe regelrecht umgerissen. Er stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Notfallsanitäter brachten den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Unglaubliches Glück hatte eine Fahrrad-Briefträgerin, die gegen 15 Uhr in der Bochumer Innenstadt auf der Akademiestraße unterwegs war. Die Frau entging nur knapp einer Katastrophe. Ihr Fahrrad wurde durch einen umstürzenden Baum komplett begraben und stark beschädigt. Sie selbst hingegen wurde durch die Äste des Baums nur gestreift und blieb unverletzt.

In Bochum sind vielerorts Bäume auf Autos, Straßen und Häuser gestürzt – so auch hier. Foto: Feuerwehr Bochum

Feuerwehr und THW im Dauer-Einsatz

Neben der Bochumer Berufsfeuerwehr waren sämtliche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit rund 150 Einsatzkräften und rund 30 Fahrzeugen stundenlang auf den Beinen. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte mit 20 Kräften bei den Maßnahmen. Aufgrund der Vielzahl der Einsätze mussten die Helfer diese nach Priorität abarbeiten, nicht nach Reihenfolge der Notrufe. Dadurch kam es in einigen Fällen zu längeren Wartezeiten.

In Bochum-Stiepel wurden an der Brockhauser Straße sowie an der Straße „Am Hang“ Frei-Leitungen (Strom) durch umstürzende Bäume beschädigt. An der Hordeler Straße beschädigte ein umgestürzter Baum drei Autos. Die Polizei sperrte die Autobahn A448 in Fahrtrichtung Essen, nachdem dort Bäume umgestürzt waren.