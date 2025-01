Wetter in NRW: Experte prophezeit Ungemach – „Da geht’s ordentlich zur Sache“

Nach dem Schnee am Wochenende startet NRW mit einer wahren Wetter-Achterbahnfahrt in die Woche. Am Montag, den 6. Januar, wird es nämlich erstaunlich mild – zumindest in den tieferen Lagen. Ein Meteorologe prognostiziert Höchstwerte von bis zu 10 Grad, im höheren Bergland sogar bis zu 17 Grad.

Ein absoluter Temperatur-Schock für die Jahreszeit. Doch bevor alle in T-Shirts durch die Straßen laufen, gibt es noch eine Überraschung: Es herrscht eine akute Sturmgefahr!

Von Schnee zu Orkan: Turbulenter Wochen-Start in NRW

„Da gehts ordentlich zur Sache“, warnt so Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net). Und mit einem Blick auf die Wetterkarten wird schnell klar, warum. Ein kräftiges Sturmtief mit dem Namen Bernt sorgt ab dem Mittag für eine plötzliche Abkühlung und bringt Schneeschauer in die Berge.

Doch nicht nur das – im Flachland können stürmische Böen mit bis zu 100 km/h aufkommen, und in den Gipfellagen wird es sogar richtig wild: Dort sind orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h zu erwarten. Wer dachte, der Winter hätte sich verabschiedet, hat sich getäuscht! Am Abend wird der Sturm zwar etwas nachlassen, doch bis dahin bleibt es turbulent.

Doch Achtung: Die Städte in NRW, insbesondere Köln, warnen die Bürger vor dem Aufenthalt im Freien. Es wird geraten, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden, da Bäume umstürzen und Äste abbrechen könnten. Kurzfristige Schließungen von städtischen Anlagen und Friedhöfen sind nicht ausgeschlossen. Die Sicherheitsmaßnahmen sollen helfen, die Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume zu minimieren.

Und der Montag ist erst der Anfang, denn am Dienstag, den 7. Januar, geht’s direkt weiter mit „Schmuddelwetter vom Feinsten“. In NRW wird es wieder kälter, die Höchstwerte steigen nur noch auf 7 Grad, und im Bergland sind maximal 3 Grad drin. Für alle, die auf den Regen gehofft hatten: Dieser könnte in einigen Gegenden in Schneeregen umschlagen – ein echter Winter-Bringer!

Wetter: Vorhersage für Mittwoch und Donnerstag

Denn in den Höhenlagen oberhalb von 600 Metern kann es bis zu 3 Zentimeter Neuschnee geben, und die Temperaturen werden nahe dem Gefrierpunkt liegen, was zu glatten Straßen führen kann. Auch hier bleibt es stürmisch, besonders in den Bergen.

Die Nacht zum Mittwoch (8. Januar) bringt dann eine bewölkte Stimmung und Regen oder Schneeregen. Aber das ist noch nicht alles – auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es trübe, mit Regen vor allem im Süden von NRW. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und -2 Grad, was wieder zu Glättegefahr führen kann.

Am Donnerstag selbst wird es dann richtig ungemütlich: Der Regen zieht weiter, wandelt sich aber ab dem Nachmittag zunehmend in Schneeregen oder Schnee – besonders in den höheren Wetter-Lagen. Die Temperaturen bleiben mit 2 bis 5 Grad eher frisch, und im Bergland ist mit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen.

Turbulent, winterlich, stürmisch – der Wetter-Gott in NRW hat offenbar richtig viel Spaß in dieser Woche. Wer also noch vorhat, rauszugehen, sollte sich gut wappnen – der Januar zeigt sich von seiner stürmischen Seite!