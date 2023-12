Wetter in NRW: Experte mit deutlicher Warnung – „Straßenglätte“

Das Wetter in NRW zum 1. Advent hat wirklich einige Geschenke mitgebracht. Wetter-Experte Dominik Jung von „Wetter.net“ schickt deshalb auch direkt mal eine deutliche Warnung an alle Menschen in NRW.

Wetter in NRW: Straßenglätte und Nasskalt

In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt’s neue Niederschläge – dazu bringt das Wetter in NRW teilweise Schnee bis in tiefe Lagen. Auch gefrierender Regen kann runter kommen. Das heißt, dass man Montagmorgen (4. Dezember) in der Frühe hier und da mit Straßenglätte westlich des Rheins rechnen muss.

Danach bleibt es nasskalt, es ziehen immer wieder von Westen Regengebiete heran. Oberhalb von 300 Metern bis 400 Metern kann mit Schnee gerechnet werden.

+++ Wetter-Horror in Deutschland: Bahn und Flughäfen im Schnee-Chaos ++ Schulen bleiben geschlossen +++

In den nächsten Tagen und Wochen soll es laut Wetter-Experten Dominik Jung nasskalt bleiben. Am dritten Advent erwartet der Meteorologe sogar Temperaturen von acht, neun oder knapp zehn Grad. Neuer Schnee ist erstmal nur für die Hochlagen in Sicht.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Im Zeitraum für den zweiten und dritten Advent kann sich aber nochmal was tun. Dann könnten nochmal deutlich kältere Luftmassen kommen, in tieferen Lagen könnte sogar Schneefall ein Thema werden. Ab dem zweiten Advent erwartet der Wetter-Experte aber eher Tauwetter.

Wird es eine weiße Weihnacht geben?

Wie wird das Weihnachtswetter? Die Frage kann kein seriöser Meteorologe zum jetzigen Zeitpunkt beantworten. Die Statistik besagt aber, dass es in den tiefen Lagen von Deutschland, unterhalb von 500 Metern, eine Wahrscheinlichkeit von fünf bis zehn Prozent für weiße Weihnachten gibt.

Das könnte dich auch interessieren:

Der meteorologische Winter hat zwar erst am Freitag (1. Dezember) begonnen, aber dafür hat er sich schon ziemlich angestrengt. In vielen Landesteilen liegt eine weiße Schneedecke und das ist schon mal eine gute Voraussetzung für eine weiße Weihnacht, so Wetter-Experte Dominik Jung.