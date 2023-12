Wetter-Horror in Deutschland: Schnee-Chaos, Blitzeis, Bahn-Fiasko! Polizei gibt Warnung raus

Es ist das absolute Horror-Szenario in Deutschland. Das Wetter macht jedem einen Strich durch die Rechnung, der nach draußen will. Egal, ob mit dem Auto, zu Fuß oder mit der Bahn – überall sorgen Glatteis und Schneefälle für massive Störungen.

In den vergangenen Tagen steckte beinahe ganz Deutschland in Schwierigkeiten (wir berichteten). Nun ist es vor allem ein Bundesland, das durch das Wetter ins Chaos gestürzt wird.

Wetter-Chaos legt Bayern lahm

Im Süden Bayerns geht zurzeit die Post ab – oder eben auch nicht. Denn während das Wetter aus allen Rohren feuert, kommen die Einwohner nicht mehr voran. Bahnstrecken sind aufgrund des massiven Schneefalls gesperrt, auf den Straßen droht Gefahr durch Blitzeis und am Freitag (1. Dezember) sind am Flughafen München bereits 150 Starts und Landungen ausgefallen.

Mittlerweile ist es sogar so schlimm, dass Fahrgäste in München und Ulm in Zügen übernachten mussten, weil diese nicht mehr weiterfahren konnten. Laut der Deutschen Bahn sind zahlreiche Strecken rund um die Hauptstadt München seit der Nacht zum Samstag (2. Dezember) gesperrt. Bis 12 Uhr rechnet das Unternehmen voraussichtlich mit der Wiederaufnahme des Verkehrs.

Wetter in Süddeutschland: DB spricht Empfehlung aus

Noch immer liegen umgefallene Bäume auf Oberleitungen. Und auch bei den U-Bahnen, Bussen und der Straßenbahn ging zeitweise nichts mehr. Einen Schienenersatzverkehr könnten die Verkehrsunternehmen aufgrund der Wetterlage nicht anbieten. Verspätungen und Zugausfälle dürften auch am Wochenende weiter anfallen.

„Wir empfehlen, Reisen von und nach München zu verschieben“, so die Bahnsprecherin. Doch nicht nur in Bayern, auch in anderen südlichen Bundesländern wie Baden-Württemberg ist die Wetterlage schwierig. Deshalb hat die DB die Zugbindung nun aufgehoben. Reisende, die von den Schneefällen betroffen sind, können auch zu einem späteren Zeitpunkt reisen, wenn die Strecken wieder frei sind.

Straßen werden zur Falle

Die Alternativen zum Bahnfahren sind aktuell leider sehr gefährlich. Laut der Polizei Oberbayern gab es bisher zahlreiche Unfälle auf den Straßen und Autobahnen, meist jedoch nur Sachschäden. Doch wer Hilfe bräuchte, müsse sich zurzeit auf längere Wartezeiten einstellen. Die Polizei von Oberbayern Süd forderte die Bevölkerung nun auf, zuhause zu bleiben.

Denn nicht nur die Polizei, auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Räumdienste seien im Dauereinsatz. Viele Landstraßen seien verschneit, Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Die Räumungsarbeiten dürften noch bis in den Vormittag hinein andauern.

Und am Samstag soll es sogar noch weiter schneien, teils sogar kräftig bis in den Nachmittag hinein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Im Allgäu werden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Polizei Oberbayerns kann den Bürgern deshalb nur noch dazu raten, zu Hause zu bleiben. (mit dpa)