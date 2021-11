In Düsseldorf liegt das politische Machtzentrum von Nordrhein-Westfalen. Doch seit wann ist das so und wie viele Politiker sitzen eigentlich im Landtag.

Wetter in NRW: Erster Schnee im Westen! Diese Regionen sind betroffen

Das Wetter in NRW beschert den Menschen an diesem Wochenende den ersten Schnee in diesem Winter.

Pünktlich zum ersten Advent schneit es nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in vielen anderen Teilen des Landes. Wie wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen? Gibt es noch mehr Schnee? Wir verschaffen dir einen Überblick.

Wetter in NRW: Schnee in höheren Lagen

In NRW hat es in der Nacht zu Samstag (27. November) erstmals in diesem Winter ausgiebig geschneit. Vor allem im Bergischen rund um Wuppertal sowie im Sauerland kam es zu starken Schneefällen.

Dass es ausgerechnet in diesen höheren Lagen zu Schneefall kommt, ist wenig überraschend. Und doch ist es für viele Menschen immer wieder ein Ereignis, wenn das Wetter in NRW erstmals im Jahr mit Schnee daherkommt.

In Sundern im Sauerland hat es in der Nacht zu Samstag ordentlich geschneit. Foto: privat

Schnee in NRW: Winterberg öffnet Skipisten

Und kaum bringt das Wetter in NRW den ersten Schnee mit sich, da eröffnet Winterberg bereits die Ski-Saison – zumindest mit einem ersten Testlauf. Mit zunächst zwei Liften soll in Winterberg im Sauerland an diesem Samstag ein erstes Skivergnügen möglich werden. Für das erste Adventswochenende seien zwei Pisten entsprechend vorbereitet, sagte eine Sprecherin für das Skigebiet.

Beim TSV Weißtal (nahe Siegen) ist der Fußballplatz mit einer mehrere Zentimeter dicken Schneeschicht belegt. Das Landesliga-Spiel gegen TuS Langenholthausen steht auf der Kippe. Foto: privat

Mit künstlich erzeugtem Schnee werde ein erst einmal sehr begrenzter Betrieb vor dem offiziellen Start in die Wintersportsaison anlaufen. Zum Wochenende hatte der Deutsche Wetterdienst auch erste Schneefälle und frostige Temperaturen angekündigt.

Zugelassen sind nur Geimpfte oder Genesene nach dem 2G-Prinzip, für unter 16-Jährige gelten Ausnahmen. In Liften und Schlangen müssen Masken getragen werden. Ordnungsamt und Mitarbeiter des Skigebiets wollen kontrollieren. Man hoffe auf einen ruhigen, geordneten Ski-Beginn.

Wetter in NRW: Schnee auch im Süden Deutschlands

Nicht nur in NRW brachte das Wetter den Menschen an diesem Samstag reichlich Schnee. Auch im Süden der Bundesrepublik hat es ordentlich geschneit. Vom Alpenrand bis nach Niederbayern gab es in höheren Lagen oberhalb von 400 Metern reichlich Schnee.

Auch im Harz schneite es bereits. Im Laufe des Samstag und in der Nacht zu Sonntag rechnet der Deutsche Wetter-Dienst auch im Norden mit Niederschlag, der teils als Schnee oder Schneeregen niederprasseln wird.

Einzig im Osten des Landes soll es an diesem Wochenende trocken bleiben. (dhe)