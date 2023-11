Wetter in NRW nimmt Fahrt auf – mit drastischen Konsequenzen

In einigen Teilen von NRW ist Dauerregen angesagt – in anderen hat das Wetter am Wochenende sogar Schnee beschert. Und zwar viel mehr als gedacht.

Wer hätte damit gerechnet? Im Sauerland etwa lag bereits am Samstag (25. November) eine dicke, samtig weiche Schneedecke auf dem Kahlen Asten und über dem Skigebiet rund um Winterberg. Schade, dass die Skilifte noch zu hatten – mit Betonung auf noch.

Wetter in NRW: Ski-Gebiete beobachten Schneefälle

Zehn Zentimeter Schnee – perfekte Aussichten für ausgiebigen Winterspaß! Egal ob Schneeballschlacht oder romantischer Spaziergang, bei diesem Wetter lässt es sich trotz niedriger Temperaturen gut im Freien aushalten. Hauptsache, man bleibt in Bewegung.

Laut der aktuellen Wetterprognose für NRW soll es auch weiterhin so kalt bleiben. Das könnte bedeuten, dass der Schnee im Sauerland liegen bleibt – oder sogar noch welcher obendrauf kommt.

Zehn bis 15 Zentimeter waren am Montag (27. November) schon in den Mittelgebirgen östlich des Rheins drin, im Oberbergischen sogar 20 Zentimeter. Und auch in Ostwestfalen und im Münsterland könnten bis Dienstagvormittag fünf bis zehn Zentimeter drin sein, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Skigebiete im Sauerland machen sich jetzt bereit.

Ski-Spaß steht kurz bevor

Noch laufen die Lifte in Winterberg nicht, aber das könnte sich schon bald ändern. „Wir beobachten gespannt die Wetterberichte und hoffen auf mehr Schnee und vor allen Dingen mehr Kälte“, heißt es auf der Facebook-Seite der Wintersport-Arena Sauerland. „In der Hoffnung, dass am kommenden Wochenende ein paar erste Lifte laufen könnten.“

Noch kann die Arena nichts Genaues sagen, aber wenn es so weit ist, werden es die Ski-Enthusiasten in NRW sicherlich erfahren. Also auf ins Schneevergnügen und hoffen wir, dass sich das Wetter hält! Zumindest bis einschließlich Donnerstag (30. November) sind noch Schneefälle angesagt.