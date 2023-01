Wetter in NRW: Experte warnt – „Sehr ungemütlicher Tag“

Im vergangenen Jahr lag eine weiße Weihnacht in weiter Ferne. Auch der Silvesterabend erinnerte an einen Tag im Frühling. 2023 ist erst ein paar Tage alt, da zeigt sich das Wetter in NRW von seiner ungemütlichen Seite.

Ein Experte ist alarmiert. Das Wetter in NRW hält einige unschöne Überraschungen für die Bewohner parat. Danach folgt jedoch die große Kehrtwende.

Wetter in NRW wird ungemütlich

Ski-Fahrer schauen in Deutschland in die Röhre. Selten lag so wenig bis gar kein Schnee auf den Pisten. Kommt jetzt die große Wende? Meteorologe Dominik Jung von „Wetternet“ ist sich sicher. Am Sonntag, 15. Januar, setzt der meteorologische Winter zur zweiten Halbzeit an. Das Wetter in NRW wird dann zwar ungemütlich, Schneeflocken seien aber nicht in Sicht.

Stattdessen geht es im Bundesland stürmisch zu. Orkanböen fegen über die Region, sodass ein Verkehrschaos nicht ausbliebe, vermutet der Experte. Den Menschen steht ein „sehr ungemütlicher und ruppiger Tag“ bevor, warnt der Meteorologe.

Die kommende Woche schafft keine Verbesserung. Nach einer kalten Nacht mit Temperaturen um die vier Grad, ziehen am Montag, 16. Januar, heftige Regenschauer über NRW. Im Norden Deutschlands toben heftige Orkanböen, die mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde über die Nord- und Ostsee peitschen.

Wetter in NRW: SO wird die kommende Woche

Diese Stürme ziehen allerdings knapp an NRW vorbei. Somit verlaufen die kommenden Tage im Westen eher mild. In Hochgebieten kann sich Schnee unter den Regen mischen. Allerdings ist davon bis Mittwoch, 18. Januar, nicht auszugehen. Stattdessen erwarten die Experten von „Wetternet“ Temperaturen bis vier Grad. Zur Mitte der Woche wird das Wetter in NRW sogar eher freundlich und kommt mit einigen Sonnenstrahlen daher.

