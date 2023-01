Wetter in NRW: Nach Hochwasser-Warnung – Experte mit deutlichen Worten: „Wird sich weiter verschärfen“

Regen statt Schnee – aber davon reichlich. Das Wetter in NRW ist im Januar ein Graus. Und jetzt bahnt sich sogar ein Problem an.

Mit seinem Dauer-Regen hat das Wetter in NRW die Pegel steigen und steigen lassen. Die ersten Hochwasser-Warnungen sind raus. Und ein Experte warnt schon jetzt: Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht.

Wetter in NRW: Hochwasser-Lage droht sich zu verschärfen

In Deutschlands Westen kommt mächtig was runter. Allein am Donnerstag waren es bis zu 72 Liter pro Quadratmeter – so viel sonst im Monat! Und ein Ende der nassen Tage ist noch lange nicht in Sicht. Das bereitet einigen Regionen jetzt Sorgen.

Hochwasser-Gefahr in NRW! In Hagen, 2021 bereits heftig von einer Flut getroffen, warnte die Stadt bereits vor Hochwasser, in der Nacht auf Freitag gab es Überschwemmungen. Auch im Sauerland hatte die Feuerwehr mächtig zu tun. Bäche traten über die Ufer, einige Häuser mussten evakuiert werden.

Pegel werden weiter steigen

Die Ruhr ist in Hattingen bereits auf über 5,50 Meter angestiegen und hat damit die erste Hochwassermarke geknackt. Und das ist noch lange nicht das Ende. „Die Hochwasserlage wird sich teilweise noch weiter verschärfen“, warnt Meteorologe Dominik Jung mit Blick auf das Wetter in NRW. Noch mehr Regen wird die Pegel in den nächsten Tagen weiter steigen lassen. Weitere 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter werden in den betroffenen Regionen bis Sonntag erwartet.

Der Grund ist in einem Wort erklärt: Klimawandel. Es ist mit großem Abstand die wärmste erste Januarhälfte seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881, berichtet „Wetter.net“. Acht Grad wärmer als im Klimamittel ist es aktuell. Dadurch kommt der Niederschlag in den höheren Lagen nicht als Schnee runter und bleibt liegen, sondern ergießt sich als Regen über uns und landet direkt in den Bächen und Flüssen.