Hitze-Hölle grassiert in NRW – doch jetzt folgt die Wetter-Wende

Am Wochenende ist in NRW Schwitzen angesagt. Laut der aktuellen Modellage soll der Sonntag (22. Juni) sogar der heißeste Tag des Jahres 2025 sein. Jedoch folgt bereits am Abend die große Wende im Wetter, denn es wurde ein kräftiges Gewitter angekündigt.

Durch NRW rollt eine regelrechte Hitzewelle und es werden sogar Temperaturen von 35 Grad erreicht. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann für ältere Menschen und Kinder zu einer richtigen Gefahr werden, wie auch die Feuerwehr warnt. Daher sollte man die pralle Sonne vermeiden und im besten Fall eine Kopfbedeckung tragen. Auch sollte man bei diesen hohen Temperaturen verstärkt darauf achten, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Kaltfront über NRW lässt die Temperaturen fallen

Doch schon am Sonntag schlägt das hochsommerliche Wetter plötzlich um. Wie der „WDR“ berichtet, ziehen schon um die Mittagszeit langsam von den Niederlanden Wolken auf. Am Nachmittag kann es dann zunächst zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen. Der „DWD“ spricht auch von Sturmböen und Starkregen.

+++ Zwei der besten Restaurants NRWs sind in Essen & Dortmund – SIE musst du kennen +++

In der Nacht zum Montag ist dann auch nichts mehr von der großen Hitze zu spüren. Stattdessen zieht eine Kaltfront über NRW und die Temperaturen fallen sogar auf 14 und 18 Grad ab. Auch in der Nacht soll es weiterhin Gewittern, was die große Wetter-Wende für die kommenden Tage einleitet.

Denn statt Hochsommer in NRW wird es am Montag (23. Juni) deutlich kühler als am Vortrag. Mit Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad und den gelegentlichen Schauern und eventuellen Gewittern ist von der großen Hitze nicht mehr viel zu spüren.

+++ Dortmund: Freibad-Besucher wollen zurück zu ihrem Auto – dann trifft sie der Schlag +++

Erneute Wetter-Wende am Mittwoch

Aber auch am Dienstag (24. Juni) bleiben die Temperaturen weiter bei angenehmen 21 bis 24 Grad. Das Gewitter zieht nun auch endlich vorbei, wie der „DWD“ berichtet, und abgesehen von den gelegentlichen Schauern soll es über den Tag weitgehend niederschlagsfrei bleiben.

Mehr Themen:

Wer sich über diese Abkühlung gefreut hat, wird am Mittwoch (25. Juni) bitter enttäuscht sein, denn mit Temperaturen von 27 und 32 Grad kehrt die große Hitze wieder nach NRW zurück. Auch mit Regen ist nur vereinzelt und eher selten zu rechnen. Die Wetter-Wende von Sonntagabend war wohl nur eine kurze Abkühlung von den hochsommerlichen Temperaturen des diesjährigen Juni.