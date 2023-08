Wetter in NRW: Krasse Wende? Experte spricht Klartext – „Auf sehr wackligen Beinen“

Au weia, zum Ende der Sommerferien hat das Wetter in NRW den Schülern mächtig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach vier Wochen Freibad-Wetter kam die kühle Abkühlung von oben – und das ganz schön gewaltig.

Bis zum Schulstart am 7. August wird sich die Lage beim Wetter in NRW wohl nicht mehr verändern. Erst in der ersten Schulwoche verändert sich die Wetterlage wieder. Der Sommer kommt zurück. Doch wie groß der Umschwung sein wird, ist noch unklar.

Wetter in NRW: Kommt jetzt die Extrem-Hitze zurück?

„Gruseliger könnte das Sommerferien-Wetter kaum sein“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung und hat damit vollkommen recht. Regen, Wind und kühle Temperaturen – für die Sommerferien kann man sich als Schüler eigentlich kaum etwas Schlimmeres einfallen lassen. Die Freibad-Besuche fielen in den letzten zwei Ferienwochen sprichwörtlich ins Wasser.

Bis zum Wochenende bleibt es kalt, nass und stürmig, doch im Laufe der kommenden Woche soll dann die Wende kommen. „Ich habe Hoffnung mitgebracht. Es könnte deutlich wärmer werden. Es geht mit den Temperaturen langsam bergauf. Es deutet sich ein klein wenig die Rückkehr des Sommers an“, sagt Dominik Jung von „wetter.net“.

„Alles noch mit einem Fragezeichen versehen“

Am zweiten Augustwochenende (11.-13.) kehrt die Hitze zurück. Temperaturen bis zu 38 Grad werden für das Wochenende vorhergesagt – zumindest stand jetzt. Wetter-Experte Dominik Jung traut dem Braten noch nicht so richtig: „Das ist alles noch mit einem Fragezeichen versehen.“ Die Prognose stehe „auf sehr wackligen Beinen“.

Aber: Mit dem Dauerregen ist wohl erstmal Schluss, die Sonne kommt zurück und die wärmeren Temperaturen ebenfalls. Wie heftig der Umschwung wirklich ausfällt, lässt sich erst in ein paar Tagen sagen.