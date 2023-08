Wetter in Duisburg: Feuerwehr im Dauereinsatz! Bäume drohen, auf Häuser zu stürzen

Die Feuerwehr Duisburg ist in Alarmbereitschaft! Sturmböen kennzeichnen das Wetter in Duisburg, noch immer ist die Feuerwehr im Einsatz. Der Grund: Mehrere Bäume wurden entwurzelt, drohen jetzt sogar, auf Häuser zu stürzen!

Gegen 14.45 Uhr am Mittwoch (2. August) führten starke Windböen dazu, dass an mehreren Orten in Duisburg Bäume umstürzten und Äste herunterfielen. Das meldet die Feuerwehr Duisburg.

Wetter in Duisburg: Bäume drohen, auf Häuser zu stürzen

An zwei Einsatzstellen drohte sogar Vollalarm: Bäume drohten, auf ganze Häuser zu stürzen. Besonders die Bereiche Hochemmerich, Kaßlerfeld und Neuenkamp waren betroffen. Insgesamt rückte die Feuerwehr zu rund 30 Einsätzen im ganzen Stadtgebiet aus, die was mit dem Wetter in Duisburg zu tun hatten.

Auf Social Media sind Fotos von entwurzelten Bäumen zu sehen, etwa an der Paul-Rücker-Straße und der Essenberger Straße in Neuenkamp. Bis zum Abend ist die Feuerwehr noch im Einsatz gewesen, auch jetzt noch.

Der öffentliche Verkehr ist während der Arbeiten komplett stillgelegt. Rund 150 Einsatzkräfte wurden zusätzlich alarmiert und nach Duisburg beordert.