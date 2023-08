Wetter in NRW: Schlimme Prognose – Experte warnt vor „Überflutungs-Gefahr“

Kaum zu glauben, dass der August schon begonnen hat. Zumindest, wenn man auf das Wetter in NRW blickt, würde man sich wohl eher im Herbst vermuten. Regen und kühle Temperaturen prägten die vergangenen Tage – für Sonnenanbeter ein wahr gewordener Alptraum.

Doch können sie wenigstens hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Geht es nach einem Wetter-Experten, ist die Antwort ganz klar: Nein! Denn das Wetter in NRW soll erneut viel Regen mit sich bringen. Schlimmer noch: Der Diplom-Meteorologe warnt sogar vor einer Gefahr.

Wetter in NRW: Keine schönen Aussichten

Mit dem Blick auf die kommenden Tage kommt Dominik Jung von „wetter.net“ zu folgendem Urteil: „Der August brennt auf Sparflamme“. Unrecht hat er damit sicher nicht. Anstelle von Sonne und hohen Temperaturen gibt es das genaue Gegenteil: „Kräftige Schauer und Gewitter. Zum Teil Unwetter“. Und es wird noch schlimmer: „Zum Teil mit Überflutungsgefahr“, warnt der Experte mit Blick auf die erste Augustwoche.

+++ Zoo in NRW warnt vor gefährlicher Falle – Besucher klagen: „Schweinerei“ +++

Mit Blick auf den Mittwoch schwant Jung übles: „Da kommt schon das nächste Tief herangezogen. Das sieht aus, wie eine Wetterlage im Winter oder im Herbst.“ Am Mittwoch und Donnerstag soll es sehr windig werden. Dazu kommen neue Schauer und Gewitter. Im gesamten Westen Deutschlands soll es am Mittwoch zum Teil kräftig regnen. Hinzu kommen Unwetter, die sogar Hagel und Sturmböen mitbringen können. Das Thermometer wird in NRW an den wenigsten Orten die 20 Grad-Marke knacken.

Wetter in NRW: So wird der Donnerstag

Wer nun auf ein schöneres Wetter am Donnerstag hofft, der wird leider enttäuscht. Es bleibt kühl. In NRW kann es erneut zu kräftigen Schauern kommen. Dazu kommt dann auch noch viel Wind.

Weitere spannende Themen für dich:

Am Freitag setzt sich das schlechte Wetter in NRW weiter fort. Immerhin soll es dann nicht mehr so windig sein. Regen gibt es dennoch in den meisten Teilen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Die Temperaturen könnten mancherorts immerhin im niedrigen 20er-Bereich liegen. Bleibt zu hoffen, dass es nächste Woche besser wird.