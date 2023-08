NRW: Rentner (75) nach Horror-Unfall tot! Vier weitere Personen schwer verletzt

Was für ein Horror-Unfall in Wesel (NRW)! Am Dienstag (1. August) krachten gegen 10.45 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Ein Senior (75) ist noch seinen Verletzungen vor Ort erlegen.

Der Crash ereignete sich auf der B8 in einem Baustellenbereich auf der Dinslakener Straße. Der 75-jährige Weseler war in Richtung Dinslaken unterwegs. Ihm kam ein Mann (61) aus Hünxe entgegen. In seinem Fahrzeug waren noch drei weitere Insassen.

Der Senior kam nach links von seinem Fahrstreifen ab, stieß dann frontal gegen das Auto des Hünxeners. Warum er abgekommen ist, ist völlig unklar. Der Aufprall war so schwer, dass er sofort ums Leben kam.

Auf der B8 in Wesel (NRW) kam es zum tödlichen Unfall. Foto: 7aktuell.de/Erwin Pottgiesser

Der 61-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden beim Unfall schwer verletzt. Sie sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Unter den Verletzten befindet sich laut DER WESTEN-Informationen auch ein Kind.

Die B8 ist voll gesperrt, der Verkehr wird durch die Polizei umgeleitet. Jetzt ermittelt ein Spezialteam aus Recklinghausen, warum es zum Unfall kam.