Das Wetter in NRW war in den vergangenen Tagen alles andere als schön. Anstelle von Sonne und angenehmen Temperaturen gab es Regen.

Der Start in den Juli ist da keine Ausnahme. Auch am Samstag brachte das Wetter in NRW vielerorts Regen mit sich – Gewitter sollen folgen. Anschließend wird es einen kleinen Wetterumschwung geben, doch auch darüber werden sich viele Menschen in Nordrhein-Westfalen nicht wirklich freuen.

Wetter in NRW: Gewitter zum Monatsbeginn

Wer nach den heißen Tagen darauf gesetzt hatte, dass der Sommer endgültig in Deutschland angekommen ist, der wurde in den letzten Tagen sehr enttäuscht. Die Temperaturen erreichten nicht mal ansatzweise die 30 Grad und außerdem kam auch einiger Regen runter.

Das ändert sich auch am 1. Juli nicht. Laut „wetterprognose-wettervorhersage.de“ kommen dazu örtlich auch noch Gewitter hinzu. Einen Tag später soll es dann aber immerhin wieder trocken werden. Aber die 30 Grad sind immer noch weit entfernt. Doch in den kommenden Tagen soll sich das Wetter in NRW etwas ändern.

Wetter in NRW: DAS wird vielen Menschen gar nicht gefallen

Am Dienstag (4. Juli) soll es neben örtlichen Gewittern und kräftigen Schauern mit Temperaturen bis über 28 Grad warm, aber auch schwül werden. Eine wirkliche Verbesserung ist das also nicht. Durch die Schauer wird es dann auch wieder kühler.

Auch am Mittwoch und Donnerstag wird das Wetter nicht besser. Am Mittwoch muss örtlich noch mit Schauern gerechnet werden. Immerhin können die Temperaturen am 6. Juli wieder mehr als 27 Grad erreichen. Das kommt einem Sommerwetter also schon deutlich näher. Hier könnte man auch Glück haben und viele trockene Stunden genießen. Doch insgesamt lässt der Sommer weiterhin auf sich warten. Besonders am 4. Juli könnte es mit dem schwülen Wetter ziemlich unangenehm werden.