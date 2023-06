Wetter in NRW: Experten-Prognose lässt aufhorchen – „Nicht in Sicht“

Was hat das Wetter in NRW in den kommenden Wochen und Monaten mit uns vor? Während es in den letzten Tagen und Wochen ziemlich warm war, kühlte es jetzt merklich ab.

Aber wie geht es mit dem Wetter in NRW weiter? Kommt der Sommer etwa mit voller Macht zurück? Wetter-Experte Dominik Jung stellt eine Prognose auf.

Wetter in NRW: Sommer pur oder doch durchwachsen?

In NRW war der Sommer eigentlich schon mit voller Macht angekommen, doch nun hat er sich erstmal wieder verabschiedet. Statt Sonne gibt es eher Regen und Wolken. Doch wie soll es nach dem Juni weitergehen? Darauf geht Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ in seinem neuesten Video ein. Er guckt sich schon die Prognosen für die kommenden Monate (Juli und August) an.

Unterschiedliche Wettermodelle werden mit ihren Voraussagen jeden erfreuen, der sich bei hohen Temperaturen wohlfühlt. „Der Juli soll insgesamt auch sehr warm ausfallen“, so Jung – sogar zu warm. Bis zum 13. Juli sollen die Temperaturen immer weiter ansteigen – bis maximal um die 35 Grad. Doch wie sieht es beim Regen aus? Derzeit wird prognostiziert, dass der kommende Monat eher trocken wird.

Wetter in NRW: Wie wird der August?

Macht der August beim Wetter da weiter, wo der Juli aufgehört hat? Auch dann soll es wieder warm werden. In weiten Teilen 0,5 bis 1 Grad mehr als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2023.

Weitere spannende Themen:

Beim Regen sieht es aber anders aus, als im Vormonat Juli. Es wird erwartet, dass der Niederschlag im zu erwartenden Bereich liegt. „Das wäre mal eine positive Entwicklung“, so der Wetter-Experte und weiter: „Flächendeckender Landregen ist aber nicht in Sicht.“ Nach einem trockenen Juli könnte ein etwas nasserer August aber wohl nicht schaden. Ob die Prognosen der Wettermodelle recht behalten werden, zeigt sich in den kommenden Wochen und Monaten. Sonnenfans sollten aber auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.