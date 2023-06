Was ist passiert? Diese Frage stellt sich nach einem grauenhaften Fund auf einem Schulhof in Bonn jetzt eine Mordkommission. Am Samstagabend (24. Juni) ist es in der NRW-Stadt zu einer brutalen Tat gekommen, deren Umstände noch völlig unklar sind.

Sicher ist nur: Bei der Tat in Bonn (NRW) wurde ein junger Mann so übel zugerichtet, dass er nur knapp mit dem Leben davonkam. Eine Mordkommission sucht nun den oder die Täter.

NRW: Brutale Tat in Bonn

Es muss ein grausiger Anblick gewesen sein, der Zeugen am Samstagabend zum Notruf bei der Polizei bewegte. Um 21:50 Uhr fanden sie auf dem Schulhof des Schulzentrums an der Hirschberger Straße, den sich ein Gymnasium, eine Realschule, eine Grundschule und eine Förderschule teilen, einen brutal zugerichteten jungen Mann.

Der 21-Jährige lag unweit des Beachvolleyball-Platzes, hatte eine Stichwunde im Oberkörper und mehrere Knochenbrüche. Er wurde sofort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus und dort auf die Intensivstation gebracht.

Angriff kam wohl hinterrücks

Inzwischen ist der Mann außer Lebensgefahr und in stabilem Zustand. Was die Suche nach dem Täter angeht, tappt die Polizei dagegen noch völlig im Dunkeln. Dabei ist auch unklar, wie viele Personen den Mann wohl hinterrücks angegriffen haben. Einer? Oder eine Gruppe?

„Aufgrund der Gesamtumstände wurden die Ermittlungen von einer Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter zusammen mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft übernommen“, verkündet ein Sprecher der Polizei in der NRW-Stadt Bonn.

Die Sonderkommission betreibt seither Spurensicherung auf dem Schulhof, ruft parallel aber auch alle Zeugen auf, sich zu melden. Warst du am Samstagabend (24. Juni) in der Gegend und hast etwas Verdächtiges festgestellt? Hast du irgendwelche Informationen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Dann melde dich bei der Mordkommission oder Kriminalwache unter 0228 / 150.