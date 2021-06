So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

Wetter in NRW: Ganz plötzlich kann es DIESE böse Überraschung geben

Was hatte das Wetter in NRW doch für ein paar schöne Tage im Gepäck. Seit vergangenen Freitag zog mit den steigenden Temperaturen und den sinkenden Corona-Zahlen eine regelrechte Gute-Laune-Front über das Bundesland.

Volle Parks und Außengastronomie zeugten von der neu gewonnenen Lebensfreude. Doch gerade, wo man sich an die sommerlichen Temperaturen gewöhnt hat, hält das Wetter in NRW eine böse Überraschung parat.

Das Wetter in NRW spielt uns übel mit... Dabei hatten wir uns gerade ein wenig an das Sommer-Gefühl gewöhnt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack; IMAGO / Gottfried Czepluch

Wetter in NRW: Sommer-Hoch schon wieder vorbei?

Endlich Sommer! Dieses Gefühl dürften viele Menschen in NRW am Wochenende nach dem wochenlangen Einheitsbrei aus Regen und grauen Wolken schmerzlich vermisst haben.

Die Hoffnung ist groß, dass sich sie warmen Temperaturen auch für die Feiertagswoche halten. Bei sinkenden Corona-Zahlen stünde dann ja sogar vielleicht der erste Freibadbesuch an. Außerdem werden sicher einige auch den Brückentag nach Fronleichnam für ein verlängertes Wochenende nutzen.

Doch das Wetter in NRW scheint bei diesen Freizeit-Plänen nicht ganz mitspielen zu wollen. Schon ab dem Mittwochnachmittag kann es im Münsterland und in Ostwestfalen zu ersten Gewittern kommen, ab dem Abend auch in der Eifel.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind auch Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. Auch Unwetter mit Starkregen seien nicht ausgeschlossen. Im Rest von NRW bleibt es aber freundlich bei Höchstwerten von 24 bis 29 Grad mit schwachem bis mäßigem Wind.

Am Wochenende droht Unwetter und Hagel

Am Donnerstag könnte es dann auch im Rest von NRW mit dem Sommer-Gefühl vorbei sein. So wird es laut DWD stark bewölkt, vor allem in der Westhälfte kommt es zu Schauern und Gewittern. Auch Starkregen, Unwetter, Sturmböen und Hagel seien lokal möglich. Allerdings bleibt es bei 22 bis 27 Grad weiter warm.

Ähnlich sieht auch die Prognose für Freitag und Samstag aus. Nach vereinzelten Schauern komme es im Tagesverlauf zu zunehmender Schauer- und Gewitteraktivität. Erneut sind Starkregen, Hagel und Sturm möglich. Immerhin halten sich die Temperaturen: Der DWD prognostiziert 22 bis 26 Grad. Ob es für den Freibadbesuch reicht ist also eine kleine Glückssache. (dav)