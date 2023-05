Wetter in NRW: „Muttertag-Rumms“ im Anmarsch! Was wir jetzt zu befürchten haben

„Geht’s eigentlich noch?“ Das fragt sich auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Der ständige Regen und die immer wieder auftretenden Gewitter haben wir doch langsam alle satt. Doch scheint hier noch lange kein Ende in Sicht. Selbst am Muttertag will das Wetter in NRW keine Ausnahme machen.

+++ Wetter in NRW: „Krawallwetter“ im Anmarsch – Experte mit eindringlicher Warnung +++

Was das Wetter in NRW am Sonntag, den 14. Mai, für uns parat hält, verrät der Wetter-Experte.

Wetter in NRW: Unwettergefahr am Muttertag!

„Gigantische Regenmengen“ kommen in den nächsten zwei Wochen auf uns zu – das verrät der Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met und Experte bei „wetter.net“ schon vorab. Auch dieses Wochenende wird Einiges runterkommen – Gewitter nicht ausgeschlossen.

Der große „Muttertag-Rumms“ wird es voraussichtlich ab Sonntagnachmittag richtig krachen lassen. Mit kräftigen Schauern, Gewittern und sogar mit Hagel dehnt sich dieser bis in die Abend- und Nachtstunden aus. Die 20 bis 22 Grad hätten wir da doch lieber in Kombination mit Sonnenschein gehabt. In höheren Lagen geht es nur bis 16 Grad rauf.

In der Nacht halten sich die Schauer und Gewitter noch vereinzelt bei sieben bis neun Grad. Im Bergland will bei vier Grad sicherlich keiner mehr auf der Straße sein. Dafür dürfte es im Nordwesten schon wieder etwas trockener werden, erleichtert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

„Regen, Regen und nochmals Regen“

Ja, so sieht es im Mai leider erst mal aus. „Schuld an all dem ist der Jetstream“, erklärt Dominik Jung. Das sogenannte „Starkwindband“ hält sich stabil über Europa und beschert dem Westen nur kalte und feuchte Luftmassen. Auf der anderen Seite wartet schon die Rekordhitze, die uns aber bisher nicht erreicht.

Und dieser Jetstream bewegt sich kein Stück. „Die Großwetterlage ändert sich erstmal kaum“, resigniert der Wetter-Experte. „Sie bleibt festgefahren.“ Die einzig gute Nachricht: Wenigstens gibt es dafür bei uns keine Dürre. Mehr zur aktuellen Wetterlage erfährst du im YouTube-Video von Dominik Jung und „wetter.net“.