Wetter in NRW: „Krawallwetter“ im Anmarsch – Experte mit eindringlicher Warnung

April, April, der macht, was er will! Ach ne, wir haben ja schon Mai… Bei diesem seltsamen Wetter in NRW kann man ja ganz durcheinanderkommen! Denn der diesjährige Frühling bekommt nicht gerade das Prädikat „stabil“.

Meteorologe Michael Hoffmann erzählt uns jetzt auf „wetterprognose-wettervorhersage.de“, was wir demnächst vom Wetter zu erwarten haben und warnt vor „Krawallwetter“… Wir fassen die Prognose anschaulich für dich zusammen.

Wetter in NRW: Dreht das Wetter nun am Rad?

Aktuell dominiert eigentlich ein Hoch das Wetter über Deutschland – und auch in NRW. Doch dieses Hoch schwächelt zum Start der neuen Woche und macht den Weg für ein Tiefdrucksystem frei. Das bedeutet: Es erwarten uns kräftige, andauernde Schauer und Gewitter. Hier kann es regional „ordentlich krachen“, heißt es vom Experten. Die unwetterartigen Schauer können im Nordwesten bis zu 40 Liter pro Quadratmeter bringen, örtlich sogar bis zu 80 Liter.

Dadurch, dass das Tief von der Hochdruckzone eingeschlossen wird, bekommen wir ein sogenanntes Höhentief, was weiterhin unbeständiges Wetter mit sich bringt. Die Temperaturen sind mit +15 bis +20 Grad normal für die Jahreszeit, doch bei länger andauerndem Regen kühlt es auch mal auf bis zu 12 Grad ab. Im Gegensatz dazu, kann es bei Sonne bis zu 22 Grad warm werden. Doch zahlreiche Schauer und Gewitter verhindern auch rund um die Eisheiligen (11. bis 15. Mai, Anm. d. Red.) eine stabile Hochdruckwetterlage. Durch die westliche Positionierung des Tiefdruckschwerpunktes und die dadurch entstehenden feucht-warmen Luftmassen könnte sogar eine schwül-warmes „Krawallwetter“ auf uns zukommen.

Wie geht es mit dem Wetter weiter?

An diesem durchmischten Wettertrend soll sich auch erstmal bis zum 20. Mai nichts ändern. Eine zu warme zweite Mai-Hälfte ist also nicht zu erwarten beim Wetter in NRW.

Doch es zeigt sich wohl, dass sich die Niederschlagssignale nach und nach ein wenig abschwächen. Das könnte auf ein neues Hoch hindeuten. Doch erstmal müssen wir durch diese wechselhafte Wetterlage durch.