Wetter in NRW: Achtung, Unwetter-Gefahr! Experte mit irrer Prognose – „Sehr brisant“

Frühlingsfreunde müssen in diesen Tagen ganz stark sein: Zwar beschert uns der Mai aktuell warme Temperaturen und Sonne – allerdings kommt das Wetter in NRW einfach nicht richtig in Fahrt. Jetzt folgt auch schon die nächste Hiobsbotschaft.

Der Frühling lässt dieses Jahr sehr zu wünschen übrig. Viele empfanden den März und den April als zu kalt. Und wer sich im Mai den Frühling herbeisehnt, der hat auch nur kurz Freude an dem Wetter in NRW. Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt vor Unwetter in den kommenden Tagen!

Wetter in NRW: Gewitter bleiben lange hängen

„Am kommenden Freitag (5. Mai, Anm. d. Red.), drohen neue, zum Teil kräftige Schauer, Gewitter mit Starkregen, Sturmböen mit Hagel. Und die Wetterlage ist dann auch sehr brisant“, erklärt Jung auf Youtube. Die Luftmassengrenze und die Gewitter kommen nur ganz langsam von Ort und Stelle.

„Und diese gewittrige Wetterlage bleibt wahrscheinlich auch am Samstag und Sonntag erhalten“, prophezeit der Wetter-Experte. „Das heißt: regional ist Starkregen, heftiger Starkrege ein Thema. Kleinräumig, eng begrenzt, kann es eben zu Sturzfluten führen.“

Wetter in NRW: Mai könnte ins Wasser fallen

Doch für den Donnerstag (4. Mai) gibt es gute Nachrichten: Hier könnte die 25-Grad-Marke vielleicht das erste Mal geknackt werden! Immerhin ein kleiner Lichtblick für alle Sonnenanbeter also. Doch das war es auch schon mit den guten Nachrichten: „Die große Wärme lässt auf Dauer auf sich warten. Es wird nass. Der Mai könnte tatsächlich ins Wasser fallen.“

Nach dem Hoch am Donnerstag folgt also die nasse Ernüchterung. „Dann knallt’s am Freitag“, betont Jung. Für Allergiker ärgerlich: Aktuell sind die Pollen stark unterwegs, wie der Wetter-Experte sagt.