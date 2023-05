Wetter in NRW: Experte erkennt irres Phänomen – und warnt vor dessen Folgen

So richtige Frühlings-Gefühle bescherte uns das Wetter in NRW bislang noch nicht. Dabei ist doch schon Mai! Und jetzt auch das noch: Ein Experte erkennt ein irres Phänomen – und warnt vor dessen Folgen.

Das Wetter in NRW wird aktuell von einem Hoch dominiert. Doch das bleibt für Störeinflüsse anfällig. Innerhalb des Polarwirbels kommt es zu Umstrukturierungen – und diese können das Wetter im Mai und darüber hinaus beeinflussen. Bei einem einem Polarwirbel handelt es sich um einen kalten Wirbel über dem Nordpol.

Wetter in NRW wird ziemlich wechselhaft

Heftige Schauer und Gewitter erreichen Deutschland am kommenden Wochenende. Besonders am Freitag (5. Mai) und am Sonntag (7. Mai) steigt die Unwetter-Gefahr! Das berichtet ein Experte des Portals „wetterprognose-und-wettervorhersage.de“. Bevor die Schauer Deutschland erreichen, soll es bis Donnerstag (4. Mai) allerdings weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen nochmal kräftig an.

Ab Freitag baut sich dann eine Luftmassengrenze über Deutschland auf – und sorgt für kühle Luftmassen, die sich wohl am Sonntag mit weiterem Regen wieder auflösen werden. Die Wettermodelle bringen kleine Störungen mit sich, die dieses wechselhafte Wetter mit sich bringen.

Wetter in NRW: Unsichere Vorhersagen

Klar ist: Bis zum 11. Mai wird das Wetter über Deutschland hochdruckdominiert, bleibt allerdings weiter anfällig für Störimpulse. Eine nachhaltig stabile Wetterlage lässt sich also aus den Vorhersagen weiterhin nicht ableiten, wie „wetterprognose-und-wettervorhersage.de“ schreibt. Frühlingsfans müssen also weiterhin geduldig bleiben.