Wetter in NRW: Von wegen Wonne-Monat – Experte mit doppelter Warnung! „Das volle Programm“

Der April hat uns in NRW zum Abschied noch einmal besseres Wetter beschert. Am langen Wochenende kamen wir zur Abwechslung mal wieder in den Genuss von reichlich Sonnenstunden. Nach einem äußerst wechselhaften April hat nun also der Wonne-Monat Mai begonnen.

Doch macht der seinem Namen auch alle Ehre? Im Gegenteil. Die Wetter-Achterbahn in NRW geht weiter. Nach dem milden Wochenende stürzten die Temperaturen am Dienstag regelrecht ab. In der Nacht auf Mittwoch (3. Mai) ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und Dominik Jung sogar örtlich mit frostigen Temperaturen bis zu -3 Grad zu rechnen. Der Wetter-Experte warnt Gartenfreude: „Empfindliche Pflanzen besser reinholen!“ Und das ist nur der Anfang.

Wetter in NRW nimmt wieder Fahrt auf

Danach zeigt der Mai zwar erst einmal, was in ihm steckt. Schon am Mittwoch sollen die Temperaturen bei reichlich Sonnenschein wieder auf bis zu 18 Grad steigen. Am Donnerstag sind laut DWD-Meteorologen sogar bereits wieder 24 Grad drin.

Doch die Frühlingsgefühle werden danach schon wieder im Keimm erstickt. Denn schon in der Nacht auf Freitag können von Südwesten die ersten Schauer und Gewitter aufziehen. Am Freitag knallt es dann richtig.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 13 bis 18 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Donnerstag: 19 bis 24 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Freitag: 18 bis 21 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Wetter-Experte warnt: „Das volle Programm“

Genau wie der DWD kündigt Dominik Jung („wetter.net“) kräftige Gewitter mit Starkregen an. Regelrechte Unwetter seien möglich, warnt der Diplom-Meteorologe und spricht von Sturmböen und Hagel, „das volle Programm“. Bis weit in den Mai müssten wir uns immer wieder auf ergiebigen Regen einstellen: „Der Wonne-Monat Mai könnte buchstäblich baden gehen in vielen Landesteilen von Deutschland.“

Immerhin: Die Werte sollen nach dieser Woche immerhin nachts nicht mehr unter den Gefrierpunkt fallen. Und auch die Natur und Landwirte dürften sich über die regelmäßigen Regenfälle im Mai freuen.