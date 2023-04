Wetter in NRW: Klingelt jetzt auch bei uns die Hitzeglocke? Experte macht große Ankündigung

„38,8 Grad wurden gestern in Córdoba gemessen. Das war zugleich der höchste Wert im April, der jemals in diesem Monat in Spanien gemessen wurde, sowie in gesamt Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnung.“ Mit dieser Knaller-Ansage startete Diplom-Meteorologe Dominik Jung seinen Youtube-Kanal. Temperaturen, die wir in NRW nicht einmal im Hochsommer erreichen.

Während wir den Regen schon wieder verfluchen, wünschen sich die Menschen im Mittelmeerraum seit Wochen eine Erfrischung. Die anhaltende Trockenheit und heiße Temperaturen stellen ein großes Problem dar, und auch in Deutschland könnte das bald vor allem kostspielige Folgen haben (hier mehr dazu). Bis das sonnige Wetter NRW erreicht, dauert es meistens seine Zeit, doch könnte es im Mai soweit sein?

Wetter in NRW wird sonniger

In Spanien halten es die Leute bereits im April schon fast nur im Schatten oder am Meer aus, während die Menschen in Deutschland und besonders auch in NRW ohne Regenschirm eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus konnten. Laut Dominik Jung war der April 2023 in Deutschland der nasseste seit 15 Jahren!

Doch in Richtung Mai scheint sich der Himmel allmählich etwas aufzuklären. „Langsam kommt so ein klein wenig Wärme von Südwest-Europa auch bei uns in Deutschland an“, so die hoffnungsvolle Prognose des Wetter-Experten. Für die Tage bis zum 3. Mai war zunächst Frost angesagt, doch nun sieht das Temperaturbild schon wieder deutlich angenehmer aus. Bis zu 9 bis 11 Grad würden am Rhein erwartet.

Pünktlich zum 1. Mai sind zumindest am Niederrhein in NRW sogar schon 20 Grad möglich, so die Aussichten. Bis Mitte des Monats klettern die Temperaturen in langsamen, aber stetigen Schritten nach oben. Ab dem 8. bis 10. Mai könne mit ersten sonnigen Ausreißern in Richtung 20-Grad-Marke gerechnet werden. Den Regenschirm gelte es jedoch weiterhin griffbereit zu halten. Für die nächsten Wochen erwartet uns in NRW also ein Mix aus Sonnenschein und Regen – der Frühling nimmt allmählich Fahrt auf.