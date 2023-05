Wetter in NRW: Experte mit übler Sommer-Prognose – seine Worte wecken düstere Erinnerungen

Graue Wolken, Dauerregen und Gewitter – das Wetter in NRW lässt Sonnenanbeter aktuell ziemlich hängen. Während der Osten der Republik sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, müssen wir im Westen beinahe täglich mit Schauern und Gewittern rechnen.

Daran wird sich auch in den nächsten Tagen kaum etwas ändern (mehr hier). Wetter-Experte Dominik Jung erwartet nach den neuesten Berechnungen in den nächsten Wochen massive Regensummen in NRW. Sein Blick auf die Sommer-Prognose macht wenig Hoffnung auf Besserung – im Gegenteil.

+++ Wetter in NRW: Experte mit heftigem Fazit – „Das ist schon richtig extrem“ +++

Wetter in NRW: Experte mit übler Prognose

Mit bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter müssen wir in NRW laut dem Meteorologen in den nächsten beiden Wochen bis zum 25. Mai rechnen. „Sehr nasse Zeiten“, fasst Dominik Jung zusammen. Da stelle sich natürlich die Frage, wie es im Sommer weitergeht.

Die Antwort fällt bei der Analyse der Frühprognosen des Europäischen Wettermodells ernüchternd aus. Die deuten darauf hin, dass es auch im Juni genauso weitergehen könnte. Etwas wärmer könnte es werden als im Klimamittel der letzten Jahrzehnte, erklärt der Meteorologe. Und deshalb auch trockener? „Weit gefehlt“, muss Jung enttäuschen. Denn im Juni werden auch reichlich Niederschläge berechnet. Bei den Temperaturen müsse man von schwülwarmen und gewittrigen Wetter in NRW ausgehen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 18 bis 22 Grad, nachts 9 bis 7 Grad

Samstag: 19 biss 22 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Sonntag: 19 bis 22 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Hochwassergefahr im Sommer?

Während der Juli im Vergleich dazu weniger auffällig werden soll, könnte auch der August besonders im Westen der Republik deutlich zu nass werden. Dominik Jung („wetter.net“) spricht von einem schwülwarmen Gemisch, das immer wieder reichlich Niederschlag mit sich bringen könnte.

Mehr Themen:

Alles in allem deute alles auf einen sehr wechselhaften Sommer hin mit „jeder Menge Regen, aber auch mit jeder Menge Hochwasser-Potenzial“, so der Wetter-Experte. Eine Prognose, bei der viele Menschen in NRW zusammenzucken dürften. Zu präsent sind noch die Bilder der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021. Wie schnell es bei unwetterartigen Regenfällen gehen kann, zeigte sich erst am vergangenen Wochenende wieder (mehr hier). Bleibt zu hoffen, dass sich die Regensummen in diesem Sommer besser verteilen als im Jahr der Jahrhundert-Flut.