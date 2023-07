Das Wetter in NRW ist oft für eine Überraschung gut, aber gerade in der letzten Zeit hatten wir vornehmlich mit warmen Wetter und somit mit schönen Sommertagen zu tun. Die Sommertage sind besonders schön für alle Schüler in den Sommerferien und alle Arbeiternehmer, die das Wetter in NRW während ihres Urlaubs genießen wollen.

Ob das schöne Sommerwetter die nächsten Tagen beständig bleibt, weiß Meteorologe Kai Zorn. Denn der hat auf seinem Youtube-Kanal „Kai Zorn Wetter“ für die nächste Woche eine Wetter-Prognose, die den Menschen mit Dachgeschoss-Wohnungen viel Freude bereiten, aber vielen anderen in NRW womöglich nicht ganz so gut gefallen wird.

Wetter in NRW: Nächste Woche unter 20 Grad

Bis Sonntag (23. Juli) bleibt der Sommer noch größtenteils trocken, aber insgesamt sagt der Meteorologe Kai Zorn für die nächsten zwei Wochen nur vier bis sieben Sommertage voraus. Das liegt daran, dass ein Höhentief von Nordwest-Europa äußerst kühle Temperaturen nach Deutschland bringt. Anfangs bleibt es noch relativ warm, aber dann wird es kühler. Das Höhentief aus Nordwest-Europa läutet dann auch den Start in den letzten und dritten meteorologischen Sommermonat ein.

Die wechselhafte Zone, die an den Küsten war, zieht jetzt in die Mitte von Deutschland und sorgt hier für Regen. Das Wetter in NRW geht dann in wechselhafte und niedrigere Temperaturen über. Der Wetter-Experte Kai Zorn spricht hierbei von Temperaturen um und unter 20 Grad. Es wird also durchwachsener und nicht mehr so heiß.

Wetter in den nächsten Tagen

Am Donnerstag (20. Juli) gibt es ein zwar ein paar Regenschauer im Westen, aber am Freitag (21. Juli) wird es dann eher sonnig bis bewölkt mit gemäßigten Temperaturen. Samstag (22. Juli) soll es sonnig und am Sonntag (23. Juli) auch noch warm werden.

