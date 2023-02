Wetter in NRW: Plötzlicher Kälte-Schock! SIE fallen vom Glauben ab

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das gilt in diesem Jahr nicht nur für die Karnevals-Zeit, sondern auch für das Wetter in NRW. Denn am Donnerstag (23. Februar) soll sich das Wetter nach ersten Prognosen von Dominik Jung schlagartig ändern. Bis dahin haben die Jecken nach Angaben des Meteorologen noch einiges zu feiern.

Vor allem am Rosenmontag können sich die Feiernden in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln über extrem frühlingshafte Temperaturen freuen. Dabei kann das Thermometer nach Angaben des Wetter-Experten auf Werte um die 15 Grad klettern. Doch das ist noch nicht alles.

Wetter in NRW: Jecken jubeln am Rosenmontag

„Mehr Frühling geht zur Fastnachtszeit kaum noch“, fasst Dominik Jung beim Blick auf das Wetter am Rosenmontag in NRW zusammen. Eigentlich erwarte man Mitte Februar Werte um den Gefrierpunkt. Stattdessen kommt in diesem Jahr wie schon zu Silvester beinahe T-Shirt-Wetter auf uns zu.

Zwar soll den Jecken laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ein durchaus kräftiger Wind um die Ohren blasen. Doch davon dürften sich die Feiernden beim Straßenkarneval nicht die Laune verderben lassen. Denn auch die Sonne soll sich in NRW auch hier und da durchsetzen. Anzeichen für Regen gibt es den Prognosen der Wetter-Experten bislang nicht.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 10 bis 13 Grad, nachts 8 bis 6 Grad

Sonntag: 7 bis 11 Grad, nachts 5 bis 8 Grad

Montag: 8 bis 15 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Wetter in NRW: Temperatursturz nach Karneval

Anders die Lage an Aschermittwoch. Dann sollen wieder ein paar Regenschauer über das Land ziehen. Am Tag danach der angekündigte Temperatursturz. Dann sollen die Werte wieder deutlich unterhalb der 10-Grad-Marke liegen. Die Rede ist von 3 bis 6 Grad. Jecken fallen aufgrund dieser Prognose beinahe vom Glauben ab – denn Petrus scheint es in diesem Jahr besonders gut mit ihnen zu meinen.

Doch der Temperaturabsturz soll nicht von langer Dauer sein. „Danach steigen die Temperaturen bis zum Monatswechsel langsam wieder an“, so Dominik Jung („wetter.net“). Eine Rückkehr des Winters hält der Wetter-Experte vorerst für sehr unwahrscheinlich.