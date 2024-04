Wetter in NRW: Jetzt rollt Übles auf uns zu – „Blatt hat sich gewendet“

Wo gute Nachrichten sind, da sind meist auch schlechte. Das lehrt uns das Wetter in NRW dieser Tage nur allzu gut. Erst am Donnerstag (25. April) kündigte der „wetter.net“-Meteorologe Dominik Jung auf seinem Kanal die große Rückkehr des Sommers, aber gleichzeitig auch des ungeliebten Saharastaubs an, inklusive Blutregen (wir berichteten).

Doch jetzt soll alles noch schlimmer werden als gedacht! Denn das Wetter in NRW hält in der nächsten Woche noch eine Überraschung für uns parat. Und leider ist sie so gar kein Grund zur Freude.

Wetter in NRW bringt große Gefahr

Fangen wir aber zunächst mal mit den guten Nachrichten an. Über Deutschland ist in den kommenden Tagen eine Wärmeblase unterwegs. Die hat zur Folge, dass sich der Sommer wieder bei uns einnistet. Aber der April sollte uns eines gelehrt haben: Man sollte den Monat nicht vor seinem Ende loben. So sah es in der ersten Hälfte aufgrund milder Temperaturen ganz nach Rekordmonat aus. Doch schnell wurde der April wieder von Kälte und Regen abgelöst. „Das Blatt hat sich gewendet“, ist sich auch Jung sicher.

+++ NRW: 100-Euro-Schein im Briefkasten entdeckt? Experten mit dringender Warnung +++

Auch am Freitag (26. April) zeigt uns der April weiterhin die kalte und nasse Schulter bei durchschnittlich 10 Grad. Auch der Samstag (27. April) und der Sonntag (28. April) bleiben wechselhaft. Aber immerhin klettern die Temperaturen im Westen auf bis zu 18 Grad hoch. Das ist aber noch nicht alles!

HIER droht großes Ungemach

Zwar bleibt der Montag (29. April) auch noch recht nass. Das Wetter in NRW heizt aber weiter an. Am Dienstag (30. April) blüht uns voraussichtlich der wärmste Tag der Woche. Der Sommer will voll durchstarten, bis zu 25 Grad sind dann im Westen drin.

Weitere News:

Allerdings sollten wir den Sonnentag ordentlich genießen. Schon am Mittwoch (1. Mai) könnte in NRW die dicke Wende kommen. Es drohen schwere Gewitter, teils besteht sogar Unwettergefahr. Bei diesen Aussichten wird selbst Experte Dominik Jung von „wetter.net“ ganz blass.