Wetter in NRW: Krasse Wende bahnt sich an – sie hat üble Folgen! „Blutregen“

Wann kommt der Frühling endlich zurück? Diese Frage dürften sich in den vergangenen Tagen viele gestellt haben. Denn das Wetter in NRW zeigte uns plötzlich wieder tagelang seine kalte Schulter. Die Winterjacke mussten wir wieder hervorkramen.

In der kommenden Woche bahnt sich allerdings eine krasse Wende an. Denn dann feiert der Frühling – um nicht fast schon zu sagen der Sommer – sein Comeback. Allerdings unter den Bedingungen des Wetters in NRW. Und wird gerade Autofahrern wieder übel mitspielen.

Wetter in NRW zeigt uns seine „staubige“ Schulter

Frost am Morgen, kalte Temperaturen am Tag, Gewitter, Sturm und Hagel – der April machte dem Sprichwort „Der April macht, was er will“ alle Ehre. Auch der Vergleich zu den Vorjahren sollte schnell zeigen: Der April ist in diesem Jahr deutlich abgestürzt.

In wenigen Tagen scheint das Wetter in NRW aber eine Kehrtwende hinzulegen. Die Folge: Es wird endlich wieder wärmer werden. Im Gepäck hat das Wetter im ganzen Land aber laut Meteorologe Dominik Jung auch ein bekanntes und sehr leidvolles Phänomen – den Saharastaub. Vor allem Autofahrer dürften jetzt aufstöhnen, bedeckte er die Fahrzeuge im ganzen Land zuletzt mit einer dicken Staubschicht, die die Waschanlagen heiß laufen ließ. Es kommt in der nächsten Woche aber wohl sogar noch schlimmer! Denn auch „Blutregen“ bahnt sich jetzt wieder an. So nennt man den ausgewaschenen Saharastaub.

HIER wird die 20-Grad-Marke geknackt

Wer sich lieber auf die guten Aussichten konzentrieren will, für den haben wir sogar noch eine Hammer-Nachricht parat: Auch im Westen könnte in der kommenden Woche die 20-Grad-Marke geknackt werden. Während wir uns an diesem Donnerstag (25. April) und Freitag (26. April) noch mit gerade mal 9 bis 10 Grad herumschlagen müssen, kommt es bereits am Samstag (27. April) zum krassen Temperatursprung auf 18 Grad.

Am Sonntag (28. April) sollen die Temperaturen zwar weiter nach oben klettern. „Der Westen ist allerdings im Nachteil“, wird Jung bei „wetter.net“ deutlich. Immer wieder sollen uns dank kleinerer Tiefs Stürme, Gewitter und sogar wieder Hagel drohen. Der Wochenstart wird dann noch wärmer. Am letzten Apriltag am Dienstag (30. April) soll dann sogar die 20-Grad-Marke mit Temperaturen von bis zu 23 Grad geknackt werden. Ob es so heiter weitergehen wird, bleibt abzuwarten.