Wetter in NRW: Sturmtief Ulf zieht über Deutschland ++ Zugverkehr durch umgestürzte Bäume beeinträchtigt

Ulf zieht über Deutschland hinweg und sorgt dafür, dass es Freitag (17. Februar) und am Wochenende so richtig ungemütlich wird in NRW. Das Sturmtief bringt nicht nur graue Wolken, Regen und schlechtes Wetter, sondern auch Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h. Vor allem wer Freitagabend unterwegs ist, sollte sich gut festhalten.

Auch Störungen im Verkehr und bei der Bahn sind nach Angaben eines Experten zu erwarten. Darüber, wie verheerend sich der Sturm letztendlich auswirken wird, sind Experten sich allerdings uneinig. DER WESTEN hat noch einmal nachgefragt: Wie schlimm wird das Wetter am Wochenende wirklich in NRW?

Wetter in NRW: Schienen- und Straßenverkehr gefährdet

Ab Freitag wird es in Deutschland stürmisch. Im Norden von Deutschland und an den Küsten sogar sehr. Organartige Böen von bis zu 130 km/h werden dort in der Nacht auf Samstag erwartet. In Richtung Westen flaut der Sturm etwas ab, dennoch wird es auch hier zu heftigen Sturmböen kommen, die bis zu 90 km/h erreichen können.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen:

Freitag: Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad, bewölkt, gebietsweise Regen und Sturm

Samstag: 9 bis 14 Grad, stellenweise Regen, viele Wolken

Sonntag: viele Wolken, teilweise kräftiger Regen bei 9 bis 14 Grad

Andreas Machalica, Diplom-Meteorologe bei Wetter.com, sieht deshalb den Bahnverkehr in Gefahr. Und auch auf den Straßen, könne der Sturm für Verkehrschaos sorgen. Gerade dort, wo der Sturm nicht durch Gebäude oder Wälder gebremst würde, könnten durchaus auch leere LKW umstürzen, erklärt er.

Wetter in NRW: Kein „Sturmdrama“

Wetter-Experte und Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) gibt allerdings Entwarnung. So schlimm, wie es sein Kollege darstellt, dürfte es seiner Meinung nach nicht werden. Nur an der Nordsee- und Ostseeküste seien extrem starke Böen zu erwarten. „Dabei kann auch mal ein Baum umfallen oder ein Ast abbrechen. Das große Orkandrama sollte es aber nicht werden“, erklärt Jung.

Auch weiter ins Landesinnere würde es stürmisch werden. Ein Bahnchaos gebe es aber vermutlich nicht. „Wenn ein Baum genau auf eine Oberleitung fällt, ist das Pech, das kann dann auch den Bahnverkehr behindern.“ Zugausfälle in NRW sind nach Ansicht von Dominik Jung deshalb also nicht unbedingt zu erwarten. Auszuschließen ist das allerdings trotzdem nicht. Der Wetter-Experte und Meteorologe fasst zusammen: „Stürmisch ja, aber kein Sturmdrama.“

Die Meinungen der Meteorologen liegen auseinander. Ob es letztendlich zu einem Bahnchaos kommt oder nicht, bleibt also erst einmal offen, ganz auszuschließen ist es aber nicht. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, sucht aber vielleicht trotzdem schon einmal nach alternativen Reisemöglichkeiten.

Umgestürzte Bäume beeinträchtigen Zugverkehr in NRW

Auf der Strecke zwischen Iserlohn und Letmathe beeinflusst aktuell ein umgestürzter Baum den Zugverkehr. Der Streckenabschnitt sei derzeit komplett gesperrt. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst. Infolge können Bahn-Reisende am Freitagnachmittag mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen.

Auch zwischen Bonn Hauptbahnhof und Bonn UN Campus konnten die Züge am Freitagnachmittag über eine Stunde lang nur eingleisig verkehren. Auch hier sorgte ein umgestürzter Baum für eine Störung des Zugverkehrs. Mittlerweile sei der Baum aber von der Strecke geräumt, sodass die Bahnen wieder ohne Einschränkungen fahren können.

Passagiere, die heute mit Zügen unterwegs sind, brauchen wohl an einigen Orten dennoch weiterhin starke Nerven und sollten sich auf die ein oder andere Überraschung einstellen, denn das Wetter in NRW hat den Zugverkehr heute fest im Griff. Ihnen sei dringend dazu geraten, ihre Verbindungen nochmal ganz genau zu überprüfen, um sich unnötige Wartezeit und Ärger zu ersparen.