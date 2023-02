Wetter in NRW: Bittere Aussichten für Karneval – sind jetzt sogar die Umzüge in Gefahr?

Kurz vor Karneval schauen die Jecken in NRW erst recht auf die Wetter-Vorhersage. Hält mich mein Kostüm ausreichend warm? Stehe ich beim Straßenkarneval womöglich im Regen? Die bisherigen Prognosen hörten sich vielversprechend an – doch offenbar gibt es nun doch einen Wermutstropfen.

Denn von Donnerstag bis Samstag (16.-18. Februar) zeigt sich das Wetter in NRW von seiner eher ungemütlichen Seite. Vor allem in den Karnevals-Hochburgen Köln und Düsseldorf könnten sogar die ein oder anderen Regentropfen vom Himmel fallen.

Wetter in NRW: Regen und Wind an Karneval

Zuletzt konnte man in NRW fasst schon frühlingshaften Sonnenschein genießen. Da reichte auch mal nur ein Pulli ohne Jacke, um vor die Tür zu gehen. Doch ganz so traumhaft wird es zum Karnevals-Auftakt wohl nicht. Am Rhein soll es sogar windig bis stürmisch werden.

+++ Karneval in NRW: Vorsicht! HIER sind Kostüme streng verboten +++

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht für Freitag (17. Februar) von Regen und starken, vereinzelt auch stürmischen Böen. Und auch am Samstag bleibt es laut den Experten eher stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch. Das könnte für den ein oder anderen Karnevalsumzug tatsächlich zum Problem werden.

Besserung bis Rosenmontag?

Große, aufwendig geschmückte Karnevalswagen sind womöglich nicht gegen Regen oder Windböen gewappnet und könnten beschädigt werden. Zwar klingen die vorhergesagten Temperaturen von bis zu 14 Grad für die kommenden Tage noch recht angenehm – aber bei Wind und leichtem Regen kann auch das schnell unschön werden.

Mehr News:

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch – und zwar für die großen Rosenmontagsumzüge in Köln und Düsseldorf. Bis dahin soll die kurze Regen- und Windfront nämlich keine Gefahr mehr darstellen. Allerdings ist es bei 6 bis 10 Grad dann auch deutlich kühler, wie „RTL“ berichtet. Das sollte man bei der Kostümwahl definitiv im Hinterkopf behalten.