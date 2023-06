Schlimmer geht immer! Das hat sich das Wetter in NRW im Juni auf die Fahne geschrieben und ein explosives Gemisch aus Hochsommer-Hitze und Trockenheit auf der einen Seite sowie Gewittern auf der anderen angerührt. Und wenn du denkst, das Unwetter „Lambert“ am Donnerstag (22. Juni) seien schon heftig gewesen, dann kannst du dich jetzt noch auf mehr gefasst machen. Denn schon jetzt bahnt sich die nächste Gewitterfront an.

+++ Wetter in NRW: Es beginnt! Vor diesem Phänomen zittern alle +++

Aber das ist noch längst nicht alles, was das Wetter zu bieten hat. Der Regen ist nämlich nicht das einzige unangenehme Phänomen, mit dem es Teile Deutschlands zu tun bekommen. Doch wie sieht die Lage in NRW aus?

Wetter in NRW: Gewitter ziehen auf – und mehr

Die neue Woche hat gerade angefangen, da bahnt sich schon eine Kaltfront von Tief „Marcellinus“ den Weg in Richtung Westen, wie „Wetter Online“ berichtet. Am Morgen merkt man die Auswirkungen bereits an ersten Wolkenfeldern, die über den Himmel ziehen und an dem auffrischenden Wind.

Auch interessant: Wetter in NRW: Plötzlich lauert unsichtbare Gefahr! Behörde warnt

Die Wetterlage soll sich im Laufe des Montags (26. Juni) noch verschärfen. Schon am Vormittag verdunkelt sich der Himmel und im Norden ziehen erste Schauer durch. Im Nordosten können sich Gewitter bilden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Und dann gesellen sich auch noch Windböen mit einer Stärke bis zu 60 Kilometern pro Stunde dazu, die in Gewitternähe zu stürmischen Böen heranwachsen können.

Kein Lambert 2.0 – doch es geht weiter

NRW trifft es allerdings nicht so hart wie andere Teile des Landes. Starkregen und Orkanböen sind hier nicht zu erwarten und damit auch keine Wiederholung von letzter Woche Donnerstag. Und ab Nachmittag sollen die Schauer und Gewitter auch in Richtung Osten abziehen. Es lockert wieder auf und trocknet, bleibt aber noch bis in den Abend hinein windig.

So warm wird es diese Woche:

Montag : 23-26 Grad (in Hochlagen 20 Grad), nachts 10-13 Grad (in der Eifel 7 Grad)

: 23-26 Grad (in Hochlagen 20 Grad), nachts 10-13 Grad (in der Eifel 7 Grad) Dienstag : 20-23 Grad (19 Grad), nachts 10-13 Grad (im Bergland 9 Grad)

: 20-23 Grad (19 Grad), nachts 10-13 Grad (im Bergland 9 Grad) Mittwoch : 21-24 Grad (19 Grad, am Kahlen Asten 16 Grad), nachts 12-16 Grad

: 21-24 Grad (19 Grad, am Kahlen Asten 16 Grad), nachts 12-16 Grad Donnerstag: 22-26 Grad (im Hochsauerland 20 Grad), nachts 12-15 Grad

Quelle: DWD

Trotz Regen hält sich die Luft mit 23 bis 26 Grad noch sommerlich warm, was auch in den kommenden Tagen so bleibt. Stabile Temperaturen um die 25 Grad, dazu zeitweise Regen am Mittwoch, der sich mitunter mit Schauern bis in die Nacht ausdehnt.

Mehr News:

Die nächste Gewitterwarnung folgt allerdings schon am Donnerstag. Hier sind dann auch Starkregen und stürmische Böen möglich. Auch am Freitag soll es weitere Schauer oder gewittrigen Regen geben. Das war es dann wohl vorerst mit den durchweg trockenen Tagen in NRW.