Ein bedrohliches Wetterphänomen ist zurück. Du ahnst es sicher schon: Das verheißt nichts Gutes. Das Wetter in NRW dürfte sich in den kommenden Wochen immer weiter zuspitzen.

Experten gehen von einem extremen Sommer 2023 aus. Auch das Wetter in NRW dürfte davon betroffen sein. Es gibt kein Entkommen.

Wetter in NRW: „El Niño“ ist zurück

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ konnte die Auswirkungen auf Deutschland zuletzt noch nicht einschätzen. Doch nun scheint es so weit zu sein. „Auf der Südhalbkugel hat (…) zum ersten Mal seit Jahren wieder ein El-Nino-Ereignis eingesetzt. Das hat die US-Wetterbehörde NOAA verkündet. Da die Wettersysteme weltweit zusammenhängen, wird das auch auf unser Wetter nach und nach Einfluss haben. In welcher Form genau, ist aber noch ungewiss.“

Mittlerweile scheint das Klimaphänomen auch auf unser Klima auszuwirken. Die Temperaturen stehen voll auf Hochsommer, die Sonne will sich nicht mehr verstecken, der Regen lässt sich bitten und die Trockenheit breitet sich selbst in den tiefen Erdschichten immer weiter aus. Das hat der Experte schon vor Wochen festgestellt.

Warnung vor Extremwetter

Das Wetterphänomen „El Niño“ tritt in etwa alle zwei bis sieben Jahre auf und sorgt dabei jedes Mal für eine extreme Erwärmung der Weltmeere und hohe Temperaturen an Land. Aber auch Wetterextreme wie Gewitter, Hagel und Starkregen mit Überschwemmungen – Unwetter wie „Lambert“ am Donnerstag werden dadurch begünstigt.

Laut NOAA sind die Temperaturen in den Meeren im Juni bereits auf Rekordniveau, vor allem der Pazifik kocht. Extreme Hitze- und Dürreperioden könnten nun auch auf NRW zukommen – oder eben Überschwemmungen und Stürme. Beide Extreme sind möglich.

Darüber hinaus könnte „El Niño“ die Klimakrise anheizen – nicht nur auf der Südhalbkugel der Welt, sondern auch hier im Westen. Laut „daswetter.com“ ist das Phänomen in diesem Jahr besonders heftig und könnte historische Höchsttemperaturen mit sich bringen. Feststehen dürfte schon jetzt, dass uns 2023 ein äußerst heißer Sommer bevorsteht.