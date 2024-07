Wetter in NRW: Plötzlich dreht sich der Spieß um – Expertin bleibt nur dieser bittere Ohrwurm

Was ist das bitte für ein Wetter zum Start in den Juli in NRW? Temperaturen unter 20 Grad, dazu eine graue Suppe am Himmel und ständig Regen. Nein, mit Hochsommer hat das wenig zu tun, was uns das Wetter dieser Tage in NRW auftischt.

Und auch in den nächsten Tagen bleibt es unbeständig. Allerdings können wir beinahe froh sein über die aktuellen Verhältnisse. Denn andernorts sieht die Lage weitaus ungemütlicher aus.

Wetter in NRW zum Deutschland-Spiel

Ob Bochum-Total, Projekt Rüttenscheid oder Public Viewing beim Deutschland-Spiel gegen Spanien (5. Juli). Wegen der zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen in NRW richtet sich am ersten Juli-Wochenende der bange Blick nach oben. Bleibt es trocken oder müssen sich Fußball- und Musik-Fans auf alle Eventualitäten vorbereiten?

Mehr zum NRW-Wetter: „Höllen-Sommer“ fällt ins Wasser – jetzt müssen wir uns warm anziehen

Wer sich das Viertelfinale der DFB-Elf in einer der Fan-Zonen in NRW anschauen möchte, kann den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge aufatmen. Zwar soll es weiter unterdurchschnittlich kalt bleiben, dafür aber immerhin trocken. Bei den Open-Air-Musikfestivals in Bochum und Essen müssen sich die Besuchenden allerdings sowohl am Donnerstag als auch am Samstag immer wieder auf Schauer einstellen.

Wetter-Expertin verfolgt Ohrwurm

Nachdem es in NRW in den vergangenen Wochen und Monaten allerdings bei Niederschlägen häufig besonders hart getroffen hatte, dreht sich der Spieß im Juli um. Denn nach Angaben von Wetter-Expertin Kathy Schrey soll es im Westen bis Mitte des Monats vergleichsweise wenig regnen. Ob Süden, Osten oder Norden – in allen Himmelsrichtungen der Republik soll deutlich mehr Niederschlag herunterkommen.

Mehr Themen:

Das liegt nach Angaben der Meteorologin aus heißer Luft aus dem Südwesten, die insbesondere im Süden der Republik auf feuchte Luftmassen trifft. Das sorge für heftige Gewitter und lang anhaltenden Regen. Durch Starkregen steige auch wieder die Gefahr von Sturzfluten und Überschwemmungen – eine Gefahrenlage, von der wir in NRW zumindest in den nächsten zwei Wochen verschont bleiben sollen. Und was bleibt Kathy Schrey („wetter.net„)? Ein Ohrwurm von Rudy Carell: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Genau das fragen wir uns auch.