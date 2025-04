Wetter in NRW: Nach der Frühlingssonne droht der Absturz – „Wird deutlich kälter werden“

Temperaturen über 20 Grad, ein strahlend blauer Himmel – das Wetter in NRW fühlt sich aktuell mehr nach Frühsommer an statt nach Frühlingsbeginn. Die stetige Hochlage beschert dem Westen Deutschlands zurzeit ein wahres Bilderbuch-Wetter.

Doch schon in wenigen Tagen droht offenbar der Absturz. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ findet deutliche Worte.

Wetter in NRW: Temperatur-Sturz kommt

„Jetzt kommt sogar noch die kalte Dürre zu uns nach Deutschland“, kündigt er am Donnerstag (3. April) mit Blick auf die Wetterkarten an. Kalte Dürre? Dabei handelt es sich um eine Wetterlage mit niedrigen Temperaturen, aber ohne Niederschlag. Kalt, aber trocken eben. Und das sind auch die Aussichten für die nächsten Tage in NRW.

„Es wird tatsächlich deutlich kälter werden Richtung Wochenende“, macht Jung deutlich. Spätestens in der Nacht von Sonntag (6. April) auf Montag (7. April) reicht es in NRW bei nächtlichen Temperaturen von bis zu -2 Grad Celsius plötzlich wieder für Bodenfrost! Und auch tagsüber siedeln sich die Höchstwerte eher im niedrigen zweistelligen Bereich an.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Freitag (4. April): sonnig, bis zu 24 Grad

Samstag (5. April): sonnig, wenige Wolken, bis zu 17 Grad

Sonntag (6. April): sonnig, bis zu 11 Grad

Montag (7. April): sonnig, bis zu 13 Grad

Dienstag (8. April): sonnig, wenige Wolken, bis zu 15 Grad

Der Sonnenschein bleibt uns zwar weiterhin erhalten – „aber die Temperaturen gehen runter“, erklärt Jung. Die besagte „kalte Dürre“. Gerade für Pflanzen, die die wärmende Sonne der letzten Tage als Signal zum Erblühen interpretiert haben, dürften durch die kommenden Frost-Nächte einiges abbekommen.

Mit anderen Worten: Die Sonnenstrahlen darf man die nächsten Tage draußen weiter genießen, keine tristen grauen Wolken werden am Himmel zu sehen sein – aber der ein oder andere Pulli sollte zur Sicherheit nochmal drübergezogen werden.

Spielt das Wetter im April wie es will?

Und was passiert dann im weiteren Monatsverlauf? Schließlich ist der April ja bekannt für seine Unbeständigkeit beim Wetter. Nun, Stand jetzt sieht Jung wenig Anlauf für plötzliche Wetterveränderungen – aber gleichzeitig gibt der Experte zu bedenken, dass kein Meteorologe aktuell wirklich vorhersagen kann, wie das Wetter in zwei bis drei Wochen aussieht. Das sei „noch völlig offen“.

Also abwarten – und die Sonne solange genießen, wie sie eben im Moment scheint.